فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى
تقييمات السائقين
جائزة موناكو الكبرى التقييمات فورمولا 1 2026
قم بتقييم السائق على مقياس من 1 إلى 10.
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أندريا كيمي أنتونيللي
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9.5
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لويس هاميلتون
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إسحاق حجار
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أوسكار بياستري
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ليام لاوسون
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آرفيد لينبلاد
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بيير غاسلي
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أليكسندر ألبون
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إستيبان أوكون
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سيرجيو بيريز
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فرناندو ألونسو
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غابريل بورتوليتو
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جورج راسل
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نيكو هلكنبرغ
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فرانكو كولابينتو
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كارلوس ساينز الإبن
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شارل لوكلير
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لانس سترول
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لاندو نوريس
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أوليفر بيرمان
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فالتيري بوتاس
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ماكس فيرستابن
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