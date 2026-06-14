جائزة برشلونة الكبرى التقييمات فورمولا 1 2026

قم بتقييم السائق على مقياس من 1 إلى 10.

سيتم حفظ درجتك تلقائيًا إذا كنت مسجلاً الدخول.

يصبح الوصول إلى تصنيفات جميع المستخدمين الآخرين متاحًا بعد التصويت لثلاثة سائقين متتاليين.

تقييمات Motorsport متاحة فقط للمستخدمين المسجلين.