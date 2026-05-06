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جائزة هولندا الكبرى

2026 فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

Netherlands
20-08-2026 إلى 23-08-2026
Zandvoort, NL

جائزة هولندا الكبرى التقييمات فورمولا 1 2026

قم بتقييم السائق على مقياس من 1 إلى 10.
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جائزة هولندا الكبرى

جائزة هولندا الكبرى

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قيّم السائقين

لاندو نوريس

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أندريا كيمي أنتونيللي

أندريا كيمي أنتونيللي

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جورج راسل

جورج راسل

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لويس هاميلتون

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شارل لوكلير

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أوسكار بياستري

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ليام لاوسون

ليام لاوسون

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نيكو هلكنبرغ

نيكو هلكنبرغ

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فرناندو ألونسو

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بيير غاسلي

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يوكي تسونودا

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آرفيد لينبلاد

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غابريل بورتوليتو

غابريل بورتوليتو

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فرانكو كولابينتو

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سيرجيو بيريز

سيرجيو بيريز

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كارلوس ساينز الإبن

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أليكسندر ألبون

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فالتيري بوتاس

فالتيري بوتاس

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إستيبان أوكون

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لانس سترول

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أوليفر بيرمان

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ماكس فيرستابن

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