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2026 فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى
23-09-2026 إلى 26-09-2026| Baku City Circuit, AZ
جائزة أذربيجان الكبرى التقييمات فورمولا 1 2026
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قيّم السباق
جائزة أذربيجان الكبرى
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قيّم السائقين
جورج راسل
مرسيدس
المركز 1
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9.1
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ماكس فيرستابن
ريد بُل ريسينغ
المركز 2
تقييمي
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القرّاء
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8.9
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إسحاق حجار
ريد بُل ريسينغ
المركز 3
تقييمي
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القرّاء
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8.8
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شارل لوكلير
فيراري
المركز 4
تقييمي
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7.2
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أندريا كيمي أنتونيللي
مرسيدس
المركز 5
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6.9
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لويس هاميلتون
فيراري
المركز 6
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6.2
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آرفيد لينبلاد
ريسينغ بولز
المركز 7
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6.5
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إستيبان أوكون
فريق هاس اف1
المركز 8
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6.9
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أوليفر بيرمان
فريق هاس اف1
المركز 9
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6.7
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كارلوس ساينز الإبن
ويليامز
المركز 10
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6.6
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نيكو هلكنبرغ
آودي
المركز 11
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6.3
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ليام لاوسون
ريسينغ بولز
المركز 12
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6.2
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غابريل بورتوليتو
آودي
المركز 15
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5.7
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أوسكار بياستري
مكلارين
المركز 13
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سيرجيو بيريز
كاديلاك-فيراري
المركز 14
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فالتيري بوتاس
كاديلاك-فيراري
المركز 16
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4.2
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فرانكو كولابينتو
ألبين
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2.8
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بيير غاسلي
ألبين
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6.7
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لاندو نوريس
مكلارين
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أليكسندر ألبون
ويليامز
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فرناندو ألونسو
أستون مارتن رايسينغ
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5
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لانس سترول
أستون مارتن رايسينغ
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3.3
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