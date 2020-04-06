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نوريس يستمتع بالطبيعة الجدية لسباقات "فيلوس/موتورسبورت للألعاب" أكثر من غيرها

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نوريس يستمتع بالطبيعة الجدية لسباقات "فيلوس/موتورسبورت للألعاب" أكثر من غيرها
من قبل:
06-04-2020

كشف لاندو نوريس أنه يستمتع بشكل أكبر بالطبيعة الجدية والتنافسية للفعاليات التي تنظمها "فيلوس" بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب".

مع تعليق مجريات موسم 2020 للفورمولا واحد وإلى أجل غير مسمى وسط جائحة مرض "كوفيد-19" الذي عصف بالعالم مؤخراً، يمضي نوريس أغلب أوقاته كسائق بالمشاركة في عدد من السباقات الإلكترونية.

ويشارك سائق مكلارين بشكل دوري في كل من فعاليات "فيلوس/موتورسبورت للألعاب" وفي جوائز الفورمولا واحد الكبرى الافتراضية، إضافة إلى بثّ عدد من ألعاب السباقات الإلكترونية الأخرى عبر قناته على منصة "تويتش".

وحين سُئِل حيال أيّ من فعاليات السباقات الإلكترونية يفضل، أشار نوريس إلى الطبيعة الجدية لمنافسات "فيلوس/موتورسبورت للألعاب"، والتي تضمّ عدداً من أهم نجوم السباقات وسباقات المحاكاة.

حيث قال: "لعبة الفورمولا 1 الإلكترونية تضم الكثير من المشاهير أمثال ليام باين. فعاليات ’فيلوس’ أكثر جدية نوعاً ما".

وأكمل: "لدينا بعض من أهم الأسماء في يوتيوب ومقدمي المحتوى، لكن لدينا كذلك المزيد من سائقي المحاكاة، وأشخاص لعبوا بالفعل في لعبة الفورمولا 1 2019، والمزيد من السائقين المحترفين".

وتابع: "لعبة الفورمولا 1 الإلكترونية تتقدم بالقليل من المتعة والترفيه، حيث يمكنك المنافسة بارتياح نوعاً ما من دون ضغط نفسك والتركيز بشكل كبير، لأنها تضم عدداً من المشاهير أكبر من المحترفين الذين يأخذون  المشاركة على محمل الجد في سباقات مثل ’فيلوس’".

واستكمل: "ربما أفضل ’فيلوس’ بشكل أكبر في الوقت الراهن. لأنك تأخذ المشاركة هناك على محمل الجد".

وتابع: "الفورمولا 1 الإلكترونية ممتعة كذلك لأنك تنافس في مواجهة بعض السائقين الحقيقيين، لكنها ليست جدية".

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يشار إلى أن نوريس شارك في جولة #NotTheGP الذي يقام بتعاون بين "فيلوس" و"موتورسبورت للألعاب" يوم الأحد.

وكان البريطاني قد أثار الإعجاب في أول جولة من سلسلة "فيلوس برو"، حيث حقق الفوز منطلقاً من المركز الأول على حلبة سيلفرستون الافتراضية ضمن لعبة "آي.ريسينغ" لسيارات "في8 سوبركارز".

وفي السباق الثاني من الجولة، انطلق نوريس من المركز العاشر على شبكة الانطلاق المعكوسة لينهي ثانياً وبفارق ضئيل للغاية خلف مارتين كودريك السائق الذي يشارك بشكل فعليّ في منافسات السيارات الرياضية الحقيقية.

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الكاتب خلدون يونس

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