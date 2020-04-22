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نوريس يتجه للمشاركة في منافسات إندي كار الإلكترونية على حلبة الأمريكيتين

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نوريس يتجه للمشاركة في منافسات إندي كار الإلكترونية على حلبة الأمريكيتين
22-04-2020

تلقى لاندو نوريس سائق مكلاري دعوة للمشاركة في منافسات إندي كار الإلكترونية لسباق يوم السبت الافتراضي على حلبة الأمريكيتين.

تعتبر إندي كار من بين عدة بطولات باتت تقيم سباقات افتراضية وسط موجة جائحة "كوفيد-19" التي أصابت العالم بأسره وأدت لتوقف جميع الفعاليات الرياضية.

وأقامت سلسلة السباقات الأمريكية بالفعل عدة جولات افتراضية في واتكينز غلين، باربر، ميشيغان وموتيجي باستعمال منصة "آي.ريسينغ".

وستقام الجولة الخامسة من منافسات إندي كار الإلكترونية يوم السبت المقبل على حلبة الأمريكيتين الافتراضية. حيث تمت دعوة نوريس من قبل السلسلة للانضمام إلى جانب عدد من سائقي إندي كار الفعليين.

ويعتبر نوريس أحد أبرز السائقين الذين يشاركون في السباقات الإلكترونية ويقوم ببثها كذلك على قناته في منصة "تويتش"، حيث يتجه للمشاركة بسيارة "آرو مكلارين" إلى جانب باتريسيو أووارد وأوليفر أسكيو.

وتعتبر حلبة أوستن الوحيدة التي تستضيف جولتين في كلتا البطولتين: الفورمولا واحد وإندي كار. ونوريس كسائق فورمولا واحد يعلم الحلبة بشكل جيد للغاية.

وبدأت دعوة نوريس للمشاركة من تغريدة نشرها أووارد على منصة تويتر.

 

واستجابت إندي كار بسرعة عن طريق دعوة البريطاني صاحب الـ 20 عاماً.

 

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