نوريس يتجه لخوض مشاركته الثالثة في سلسلة السيارات الرياضة الإلكترونية

شارك نوريس مرتين من قبل في السلسلة الإلكترونية، حيث كانت الأولى له على حلبة سبا-فرانكورشان الافتراضية منذ أسبوعين، تلتها مشاركته الثانية على حلبة الأمريكيتين الأسبوع الماضي.

وأحرز نوريس الفوز على حلبة الأمريكيتين الافتراضية، حيث نجح بتحقيق المركز الأول في السباق ذي شبكة الانطلاق المعكوسة.

ويتجه الآن إلى مشاركته الثالثة مع فريق "واكينشاو أندريتي يونايتد" في الجولة ذات السباقَين.

وسيكون نوريس ثاني شخصية من مكلارين تشارك في المنافسات الإلكترونية للسيارات الرياضية هذا الأسبوع.

إذ كان زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين من بين متصدري الحدث الافتراضي الذي شارك به المشاهير، وذلك بعد أن كان يتجه لتحقيق منصة تتويج قبل أن يخرجه مايك دوهان.