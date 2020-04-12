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نوريس "لن يصبح شخصاً آخر" بالرغم من "تعليقاته الهزلية" في 2019

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نوريس "لن يصبح شخصاً آخر" بالرغم من "تعليقاته الهزلية" في 2019
12-04-2020

أكد لاندو نوريس سائق مكلارين أنه لن يحاول أن يصبح "شخصاً آخر" مع استئناف سباقات الفورمولا واحد لموسم 2020 المؤجل حتى الآن، وذلك بعد أن قال أنه كان "يلقي الكثير من التعليقات الهزلية" في أولى مواسمه ضمن البطولة.

سرعان ما بات نوريس معروفاً بتعليقاته الهزلية وميله لإلقاء النكات - خاصة على وسائل التواصل الاجتماعيّ وكذلك خلال الجوائز الكبرى - إلى جانب علاقته الجيدة مع زميله في الفريق كارلوس ساينز.

لكنه أوضح بأنه ومع نهاية موسمه الأول كناشئ بالمركز الـ 11 ضمن ترتيب بطولة السائقين مع 49 نقطة، كان "مرتاحاً بشكل كبير وحظي بالكثير من المرح"، مضيفاً أنه كان "يلقي بالكثير من التعليقات الهزلية" في بعض الأحيان.

وبات نوريس مركز الاهتمام نظراً لمشاركته في الكثير من السباقات الإلكترونية والتي ازداد الاهتمام بها مؤخراً نظراً لجائحة فيروس "كورونا" التي اجتاحت الكوكب بأسره وأدت إلى توقف جميع الفعاليات الرياضية ومن بينها سباقات السيارات.

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كما أن البريطاني يمتلك قناة خاصة به على منصة "تويتش" يقوم عبرها ببثّ السباقات الإلكترونية التي يشارك بها إلى جانب العديد من نجوم الفورمولا واحد الآخرين، ما أدى إلى ازدياد أعداد متابعيه بشكل كبير.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد خطط لمواصلة العمل على التقليل من تعليقاته الهزلية في 2020 مع استئناف الموسم، أجاب نوريس: "من الصعب الإجابة!".

وأكمل: "حالما يعود كل شيء إلى طبيعته، سأعمل على نقل تركيزي إلى ما كان عليه الحال مع مكلارين لبدء العمل الجادّ، العمل على أجهزة المحاكاة والإعدادات".

وتابع: "لن أتواجد في المنزل بشكل كبير، لن أتمكن من بثّ السباقات بنفس القدر الذي أقوم به حالياً، وسأقوم بأخذ الأمور بجدية أكبر بعض الشيء".

واسترسل: "لكنني لن أتغير، أنا لن أحاول أن أصبح شخصاً آخر لستُ عليه".

وأردف: "لكن، ما زال عليّ أن أضمن قول الأمور الصحيحة في الوقت الملائم، وألا أصبح شخصاً فقط يحاول أن يكون مضحكاً وألا يأخذ الأمور بجدية".

واستكمل: "عليّ أن أكون على طبيعتي، ما زال بوسعي إلقاء النكات والتعليقات المضحكة".

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بالمقابل، يرى نوريس في الوضع الحالي لرياضة السيارات فرصة مثالية لازدياد شعبية الرياضة الإلكترونية.

فقال: "إنها الشيء الوحيد المتوافر حالياً، المتعة الوحيدة التي يمكن لمتابعي رياضة السيارات القيام بها، إذ بوسع الجمهور أن يشاهد السباقات ويشاهدنا نحن السائقين".

وتابع: "لذا، وعلاوة على هذا، هناك التفاعل مع الكثير من الناس، المزيد من وسائل الإعلام وغيرها".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك أمر جيد ليس بالنسبة لي وحسب، بل للرياضة الإلكترونية بشكل عام، وسباقات المحاكاة بشكل خاص".

واختتم: "لأنني أعتقد أنها تعمل على توسيع عالم السباقات، أمام الكثير من الناس والأعداد في تزايد مستمر".

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