نوريس "سيقصّ كامل شعره" بعد بثّ خيريّ لجمع التبرعات على منصة "تويتش"

يمتلك نوريس قناة مشهورة لبثّ سباقات المحاكاة، حيث شارك في بثّ خيري على منصة "تويتش" للمساعدة في جمع التبرعات، وذلك مساء يوم السبت الماضي إلى جانب عدد من المشاهير والموسيقيين، وذلك دعماً لجهود مكافحة مرض "كوفيد-19".

وتمّ جمع أكثر من 2.2 مليون دولار أمريكي من أجل هذا الغرض دعماً لمنظمة الصحة العالمية "دبليو أتش أو"، والتي تعمل تحت إشراف من قبل الأمم المتحدة.

وكان نوريس قد تعهّد بقص شعره إن تبرّع مشاهدوه على منصة "تويتش" بأكثر من 10.000 دولار أمريكي لتلك الجهود الخيرية، حيث وصل كامل المبلغ لاحقاً إلى أكثر من 12.000 دولار أمريكي.

وكان مبلغ 700 دولار أمريكي من متبرّع مجهول قد دفع بالرقم الكليّ ليتجاوز الهدف المقرر.

حيث قال نوريس ضاحكاً حينها: "هل هذا يعني أنني انتهيت؟ كلا! لقد وصلنا إلى 10.000 دولار أمريكي! فلترقد بسلام يا شعري!".

وكشف نوريس لاحقاً أنه طلب بالفعل بعض ماكينات الحلاقة من موقع "أمازون" حيث ستصل في غضون أربعة أيام.

حيث كتب في منشور على منصة "إنستاغرام": "شكراً جزيلاً لجميع مشاهديّ على جمع أكثر من 12.000 دولار أمريكي في نهاية البثّ على ’تويتش’ من أجل دعم جهود مكافحة مرض ’كوفيد-19’".

وأكمل: "عليّ الآن قصّ كامل شعري...".

من جهته، ردّ كارلوس ساينز زميل نوريس ضمن صفوف مكلارين على منشور الأخير فقال: "أووه. أنا مستعد!".

وكان نوريس يشارك مؤخراً في عدة فعاليات لسباقات المحاكاة من منزله، وذلك مع تطبيق إجراءت الحظر والعزل في المملكة المتحدة ضمن إطار السعي لخفض انتشار فيروس "كورونا".

وتألق البريطانيّ في سباق الأحد الذي نظمته موتورسبورت للألعاب و"فيلوس" على حلبة سيلفرستون، حيث أحرز قطب الانطلاق الأول والفوز بالسباق الافتراضي الافتتاحي.

كما تقدم من المركز العاشر على شبكة الانطلاق المعكوسة ليحلّ ثانياً في السباق الثاني الافتراضي.