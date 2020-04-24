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نوريس: السائقون يستحقون الثناء على الشعبية الكبيرة للسباقات الإلكترونية

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نوريس: السائقون يستحقون الثناء على الشعبية الكبيرة للسباقات الإلكترونية
من قبل:
24-04-2020

يرى لاندو نوريس أنّ سائقي الفورمولا واحد يستحقون الثناء على عملهم معاً في المشاركة والانضمام لفعاليات السباقات الإلكترونية في هذه الفترة التي تشهد توقفاً تاماً لجميع النشاطات الرياضية حول العالم بسبب جائحة فيروس "كورونا".

مع تنامي اتساع الإصابات بفيروس "كورونا" عالمياً، توقفت جميع الفعاليات الرياضية ومن بينها الفورمولا واحد، حيث اتجه عدد من السائقين للمشاركة في سباقات المحاكاة لإبقاء أنفسهم ضمن جوّ المنافسة والحصول على بعض الترفيه.

وكان نوريس من بين المشاركين في سباقات المحاكاة طوال عدة سنوات، حيث يشارك حالياً في منافسات الجوائز الافتراضية للفورمولا واحد وكذلك فعاليات سلسلة "Not the GP" الافتراضية البديلة التي تقدمها "فيلوس للرياضة الإلكترونية" بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب".

وانضم نوريس إلى آخر جائزة كبرى افتراضية مقامة ضمن لعبة الفورمولا واحد 2019 الإلكترونية إلى جانب شارل لوكلير سائق فيراري، أليكسندر ألبون سائق ريد بُل، أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو وثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولاس لاتيفي.

وضمن معرض كلامه حول تصاعد شعبية السباقات الإلكترونية، أشار نوريس إلى الثناء الذي يستحقه السائقون نظراً لتواجدهم معاً والعمل على تنسيق أوقاتهم لخوض السباقات سوية.

فقال: "نحن كسائقين، قمنا بعمل جيد للغاية، نحاول تنظيم هذه المنافسات والمشاركة معاً لمحاولة تنظيمها، وكذلك المشاركة والمنافسة في فعاليات مثل بطولة الفورمولا واحد الإلكترونية و’Not the GP’".

وأكمل: "تم تجهيز المنافسات بشكل جيد، لكن هناك الكثير من السائقين ضمن مجموعات على تطبيق ’واتس آب’ حيث يتكلمون معاً ويحاولون تجهيز الأمور".

وتابع: "أعتقد أن هذا ما ساعد كذلك، لكن في الوقت عينه، وبالنسبة للجميع تقريباً، لا يمكنهم القيام بشيء عدا التعليق على هذه الأمور ومشاركتها هنا وهناك. لا توجد أية مواضيع يمكن الكلام عنها حقاً".

وأردف: "أعتقد أن الجميع مضطرّ نوعاً ما للكلام عن السباقات الإلكترونية. لأنها الأمر الوحيد الذي يمكن القيام به حالياً".

واسترسل: "لكن في الوقت عينه، أعتقد أنها تنمو بشكل هائل، خلال الأسابيع الماضية فقط، أعتقد أنها ستواصل ذلك"

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وبخلاف الفعاليات التنافسية، انضم نوريس إلى عدد من زملائه في الفورمولا واحد ضمن سباقات عبر الإنترنت من أجل الترفيه، كلّ منهم ضمن قناته الخاصة، ما يمنح فرصة أمام المتابعين للتفاعل معهم.

وبالنسبة إلى لاتيفي سائق ويليامز، يعتبر هذا مجالاً جديداً، لكنه يستمتع بذلك كتحضير لأولى مشاركاته الفعلية في الفورمولا واحد.

حيث قال: "جميع نشاطات الرياضة الإلكترونية جديدة بالنسبة لي، وأختبرها للمرة الأولى".

وأكمل: "أنا محظوظ بامتلاكي العدّة اللازمة لمثل هذه في منزلي. خلال فترة الانقطاع، فإنك بالفعل تحافظ على مستواك، إضافة إلى الكثير من التمارين البدنية. أنا محظوظ لامتلاكي معدات رياضية في منزلي كذلك، لذا ليس عليّ الخروج وبالتالي أحافظ على قوانين العزل والحجر".

وتابع: "أحظى بالكثير من المتعة بالفعل، لذا سأواصل مشاركتي فيها".

يشار إلى أن "فيلوس للرياضة الإلكترونية" و"موتورسبورت للألعاب" يواصلان إقامة السباقات البديلة خلال مواعيد جولات البطولة الفعلية.

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1 , eSports
قائمة السائقين نيكولاس لاتيفي , لاندو نوريس
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن , ويليامز
الكاتب خلدون يونس

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