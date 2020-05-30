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eSports / سباق لومان الافتراضي / أخبار عاجلة

نجوم رياضة السيارات وسباقات المحاكاة يستعدون لخوض منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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نجوم رياضة السيارات وسباقات المحاكاة يستعدون لخوض منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
30-05-2020

تمّ الكشف عن اللائحة الكاملة لجميع المشاركين في منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، والذي سيقام يومي 13-14 يونيو/حزيران المقبل، والذي يعتبر حدثاً فريداً من نوعه على صعيد السباقات الافتراضية.

يضم الحدث الافتراضي الذي يقام بالتعاون مع نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، مجموعة واسعة من نجوم رياضة السيارات وسباقات المحاكاة إضافة إلى فرق مصنعية شهيرة، ضمن منافسة فريدة من نوعها.

ولا يتمحور هدف هذه المنافسة الإلكترونية حول استبدال نسخة 2020 الحقيقية من السباق التي ستقام حالياً يومي 19-20 سبتمبر/أيلول بأخرى افتراضية، ولكن حول إلقاء الضوء على السباق العريق وتقديم متعة متواصلة لـ 24 ساعة للمشاركين وكذلك المتابعين في جميع أنحاء العالم خلال هذه الأوقات التي تشهد تطبيق قوانين العزل والحجر بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا". 

وستتم إقامة سباق 24 ساعة على منصة "آر.فاكتور 2"، من تقديم "أستديو 397".

ومن بين المشاركين في السباق الافتراضي، سائقو فورمولا واحد حاليون مثل شارل لوكلير، ماكس فيرشتابن، لاندو نوريس، بيير غاسلي وأنطونيو جيوفينازي، وأبطال عالم سابقون مثل فرناندو ألونسو وجنسن باتون. حيث سيخوضون المنافسة في مواجهة خوان بابلو مونتويا وسيمون باجينو الفائزين بسباق إندي 500، وكذلك بوجود نجوم من الفورمولا 2 مثل جاك أيتكن ولويس ديليتراز، إضافة إلى تشكيلة كاملة من السائقات يمثلن برنامج ريتشارد ميل ومبادرة النساء في سباقات السيارات التي ترعاها "فيا"، وكذلك جايمي شادويك بطلة سلسلة "دبليو" الخاصة بالنساء. وعلاوة على كل ذلك، هناك مجموعة كبيرة من محترفي سباقات التحمل من أستون مارتن، كورفيت، فيراري، بورشه وتويوتا، من بينهم سيباستيان بويمي ويان ماغنوسن، والعديد من الأبطال والأساطير الذين سيمثلون فرقاً خاصة ضمن فئتي "إل إم بي" و"جي تي إي".

ولا بد من ذكر روبنز باريكيللو، فيزيكيلا، فيتيبالدي، ماسا، بانيس، روزنكفيست، فاندورن وفيرن إضافة إلى مجموعة من مشاهير سباقات المحاكاة أمثال غريغر هوتو، رودي فان بورين، دايفيد تونيزا، جوشوا روغرز وجيمي برودبنت؛ ما يقدم متعة كبيرة للغاية سواء داخل الحلبة أو خارجها!

وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حيال الكسوة اللونية لجميع السيارات، إضافة إلى كيفية متابعة مجريات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على التلفاز، عبر الإنترنت وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

ويمكن متابعة جميع أخبار الحدث الافتراضي من هنا.

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السلاسل لومان , eSports
الحدث سباق لومان الافتراضي

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