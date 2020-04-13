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eSports / تقرير السباق

نجوم الفورمولا واحد يساعدون بجمع 33.000 دولار أمريكي من التبرعات الخيرية

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نجوم الفورمولا واحد يساعدون بجمع 33.000 دولار أمريكي من التبرعات الخيرية
13-04-2020

ساهمت مجموعة من السائقين من بينهم ستة سائقي فورمولا واحد ضمن سلسلة سباقات افتراضية جديدة، في جمع مبلغ 33.000 دولار أمريكي دعماً لجهود مكافحة انتشار مرض "كوفيد-19" الذي ضرب العالم بأسره.

تهدف سلسلة "السباق من أجل العالم" بجولاتها الستّ والمنظمة حصرياً من قبل السائقين، إلى تقديم الترفيه للمتابعين وسط الأزمة العالمية الحالية التي عصفت بجميع الفعاليات الرياضية ومن بينها سباقات السيارات.

وحددت السلسلة الإلكترونية الجديدة هدف جمع 100.000 دولار أمريكي  ضمن حساب الدعم الخاص بمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار الفيروس.

وستقام سلسلة "السباق من أجل العالم" على مدار ثلاثة أيام خلال هذا الأسبوع، مع فرصة واحدة في التصفيات.

وقام الكثير من السائقين من بينهم شارل لوكلير، ببثّ المنافسات على قنوات منصة "تويتش" الخاصة بهم، مع حوار مفتوح بين جميع السائقين العشرين المشاركين في السباق  الإلكتروني.

واستضافت حلبة أبوظبي الافتراضية الجولة الافتتاحية، لكن سرعان ما اتجهت الأمور إلى فوضىً عارمة تطلبت إعادة إطلاق السباق من جديد بسبب خطأ تقني. وتمكن أليكسندر ألبون من هزيمة كريستيان لاندغارد لنيل قطب الانطلاق الأول. وخاض السائقان معركة على الصدارة بينما تعرض بقية المشاركين للعديد من الحوادث.

وتمكن لاندغارد من التقدم على ألبون في وقفة الصيانة، وكان ليفوز بالسباق لولا أن قرر السائقون - وبناءً على رغبة المتابعين على قنوات "تويتش" - تطبيق سيارة الأمان الخاصة بهم.

أدى ذلك إلى فوضى تبعها إعادة إطلاق السباق على المقطع المستقيم. وخرج لاندغارد عن المسار بينما نجى ألبون ليحرز الفوز بالسباق الأول.

تيبو كورتوا لاعب ريـال مدريد تمكن من تحقيق المركز الثاني أمام آرثر لوكلير شقيق شارل. أما لوكا شقيق ألبون فقد أحرز المركز الرابع أمام شارل لوكلير ولوكا سالفادوري.

لاندو نوريس سائق مكلارين، لويس ديليتراز سائق هاس للاختبارات، أنطونيو فوكو نجم الفورمولا 2 السابق ونيكولاس لاتيفي سائق ويليامز أكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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أما في سباق سيلفرستون الافتراضي الثاني، فقد أحرز لاندغارد قطب الانطلاق الأول، لكن آرثر لوكلير انتزع الصدارة في المنعطف الأول للفة الأولى. لكن شارل لوكلير تقدم على لاندغارد ليحقق المركز الثاني.

لاحقاً، تمكن لاندغارد من استعادة مركزه خلف آرثر لوكلير. أما المركز الثالث فحققه لوكا ألبون أمام نوريس وشارل لوكلير الذي وضع الإطارات القاسية "هارد" بالخطأ خلال وقفة الصيانة بدلاً من "ميديوم". وتفوق لاتيفي على زميله جورج راسل ليحرز المركز السادس، بينما أكمل ديليتراز، كورتوا وسالفادوري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ووعد السائقون بتنظيم أفضل في الجولة الثانية التي ستقام يوم غد الثلاثاء 14 أبريل/نيسان.

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