نجم كرة القدم أغويرو ينضم إلى المشاركين في جائزة إسبانيا الافتراضية للفورمولا واحد

في يوم 10 مايو/أيار المُقبل - الموعد الذي كان من المقرر أن تشهد فيه حلبة برشلونة إقامة جائزة إسبانيا الكبرى في الفورمولا واحد - ستنظّم الفورمولا واحد سباقًا افتراضيًا آخر بعد خمس جوائز افتراضية أقامتها البطولة حتى الآن.

وستتضمّن تشكيلة المشاركين من جديد عددًا من الأسماء الحالية في بطولة العالم للفورمولا واحد، ومنهم ألكسندر ألبون سائق ريد بُل - الذي فاز بالسباق الافتراضي الأخير على حلبة إنترلاغوس - وشارل لوكلير سائق فيراري.

كما سيعود للمنافسة كذلك كل من ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي، إلى جانب لاندو نوريس سائق مكلارين وأنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو.

فيما سيتشارك أغويرو - الفائز أربع مرّات بكأس البريميرليغ مع مانشستر سيتي - مع ألبون في فريق ريد بُل.

ومن المعلوم أنّ أغويرو مشجّع شغوف بالفورمولا واحد، حيث حضر عددًا من السباقات بما فيها جائزة إيطاليا الكبرى الموسم الماضي في مونزا.

وتعقيبًا على تلك المشاركة قال أغويرو: "رياضة السيارات تمثّل شغفًا كبيرًا بالنسبة لي، لذا أن أحصل على تلك الفرصة للمشاركة في جائزة إسبانيا الإفتراضية لهو أمر مثير للغاية".

وأضاف: "لقد سافرت لمشاهدة سباقات الفورمولا واحد واختبرت نفسي خلال أيام المسار، ما مثّل تجربة مُبهجة بالنسبة لي، لكنّ تلك الفرصة تأخذني إلى المستوى التالي وتمنحني متعة التسابق والمنافسة في مواجهة سائقي الفورمولا واحد الحقيقيين - لا أطيق الانتظار لخوض تلك التجرية".

في المقابل، سيشارك لاعب فريق برشلونة لكرة القدم ميلو لصالح فريق هاس بجوار بييترو فيتيبالدي، بينما تتضمّن الأسماء العائدة للمشاركة من جديد حارس مرمى ريال مدريد ثيبوت كورتيز ولاعب الغولف إيان بولتر.

كما أكّدت رينو أنّ سائق الفورمولا 3 ماكس فيوتريل سيخوض مشاركته الأولى في السباقات الافتراضية للبطولة بجوار بولتر.

من جهته علّق جوليان تان رئيس مبادرات المشاريع الرقمية والسباقات الإلكترونية لدى الفورمولا واحد في ذلك الصّدد قائلًا: "يشهد هذا الأسبوع إحدى أكثر الجوائز الافتراضية إثارة من حيث تشكيلة المشاركين حتّى الآن، إذ أنّنا مسرورون بأن نرحّب ببعض أكبر نجوم كرة القدم في العالم للمشاركة بجوار سائقين من الفورمولا واحد وعالم رياضة السيارات".

وأكمل: "رغبتهم في المشاركة تُعد برهانًا على النجاح المستمر وشعبية السباقات الافتراضية التي تنظمها الفورمولا واحد، إذ أننا فخورون أن بوسعنا جميعًا الاتّحاد سويًا من خلال السباقات لنمنح مشجّعي الرياضات المختلفة عرضًا مثيرًا مباشرًا ليستمتعوا به خلال تلك الأوقات الصعبة".

جديرٌ بالذكر أنّ جائزة إسبانيا الافتراضية ستُقام يوم الأحد في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.