"ناسكار رايفلز" اللعبة الرسمية لبطولة ناسكار 2022 من "ألعاب موتورسبورت" متوافرة للشراء

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة المطورة والناشرة لألعاب الفيديو الخاصة برياضة السيارات والمزود الرسمي لسلاسل الرياضة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالعديد من البطولات حول العالم، عن إطلاق لعبة "ناسكار رايفلز" حصرياً لمنصة "نينتندو سويتش".

اللعبة الرسمية الخاصة بسلسلة ناسكار كاب 2022، وآخر إصدارات الألعاب الإلكترونية تجمع ما بين الحماسة والتشويق والمنافسات في عالم سباقات السيارات.

لعبة "ناسكار رايفلز" متاحة الآن عبر جميع المتاجر التي تبيع ألعاب "نيتندو" وكذلك ضمن المتجر الرقمي "إي.شوب" بسعر 49.9 دولار أمريكي.

يمكنكم متابعة الإعلان التشويقي هنا.

تقدم اللعبة أنماطاً متعددة للسباقات ما يمنح اللاعبين فرصة المنافسة بطرق عدة مع التركيز على المنافسات بين الفرق المشاركة في ناسكار كاب 2022، والسائقين حيث بوسع اللاعبين خوض المنافسات بين بعضهم البعض عبر الإنترنت كذلك.

من بين أنماط اللعب المتوافرة، نمط "السباق الآن"، "نمط القصة" وكذلك نمط "التحديات" المثير، الذي يتضمن مقاطع مبنية على فعاليات حقيقية حدثت على أرض الحلبة، بهدف اختبار مهارة اللاعبين وقدرتهم على التصرف بالشكل المناسب في كل سيناريو.

من جهته، قال جاي بينيل مدير العلامة التجارية لدى ناسكار و"ألعاب موتورسبورت": "أحدث الإصدارات لا يمنح اللاعبين متعة تحدي المهارات وحسب، بل يقدم الفرصة لمنافسة أصدقائهم وغيرهم من اللاعبين عبر الإنترنت، ويقدم تحديات من صلب الرياضة نفسها. تملؤنا الحماسة لمنح اللاعبين هذه التجربة الغنية التي تمثل منافسات ناسكار بأفضل صورها وتحفّز المنافسة الحقيقية في أي مكان وأي وقت".

ويقدم طور اللعب الجماعي في اللعبة طرقاً مختلفة للتحدي. في نمط "الشاشة المنقسمة" يمكن للأصدقاء خوض السباقات في مواجهة بعضهم البعض باستعمال قبضات جهاز نينتندو.

وفي طور اللعب الجماعي عبر الإنترنت، يمكن للاعبين منافسة بعضهم البعض حتى 15 لاعباً متزامناً في أي مكان حول العالم.

كما يمتلك كل منهم الفرصة لإنشاء كسوة لونية خاصة مميزة بفضل ميزة التعديل المحسّنة، إضافة إلى تخصيص شخصياتهم الافتراضية وشعارات الرعاة وغير ذلك من التفاصيل التي توفرها اللعبة.

وطورت "ألعاب موتورسبورت" لعبة "ناسكار رايفلز" بهدف تقديم أفضل تجربة ممكنة في ناسكار إلى اللاعبين حول العالم على منصة "نينتندو سويتش" المحمولة.

"ناسكار رايفلز" متاحة الآن عبر جميع المتاجر التي تبيع ألعاب "نيتندو" وكذلك ضمن المتجر الرقمي "إي.شوب" بسعر 49.9 دولار أمريكي.