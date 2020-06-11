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مشاركة 5 من سائقي الفورمولا واحد في الجائزة الكبرى الافتراضية الأخيرة

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مشاركة 5 من سائقي الفورمولا واحد في الجائزة الكبرى الافتراضية الأخيرة
11-06-2020

تختتم الفورمولا واحد هذا الأسبوع سلسلتها للجوائز الافتراضية مع مشاركة خمسة من سائقي البطولة الحاليين، بينما سيعني غياب شارل لوكلير عن هذه الجولة فوز جورج راسل بلقب سلسلة السباقات الافتراضية.

كجزء من جهود الفورمولا واحد للترفيه عن المشجّعين خلال فنرة التوقّف الإجبارية التي فرضتها جائحة كورونا "كوفيد-19"، أقامت الفئة الملكة سلسلة من السباقات الافتراضية خلال عطل نهاية الأسبوع التي كانت لتشهد جولات البطولة الحقيقية.

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ومع انطلاق الموسم من جديد من بوابة جائزة النمسا الكبرى الشهر المُقبل، فإنّ آخر أحداث سلسلة الفورمولا واحد الافتراضية سيكون جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وسيكون راسل المرشّح الأبرز لتحقيق فوز آخر بعد انتصاراته الثلاثة المتتالية التي جعلته في صدارة الترتيب.

وكان شارل لوكلير السائق الوحيد الذي كان ليتغلّب على البريطاني الشاب في ترتيب النقاط، لكنّ سائق فيراري سيوجّه تركيزه نحو مشاركته في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، والذي سيُقام بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت" نهاية هذا الأسبوع.

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وسيواجه راسل في الجولة الافتراضية الختامية منافسيه من الفورمولا واحد فالتيري بوتاس، ألكسندر ألبون، بيير غاسلي ونيكولاس لاتيفي.

ومن بين النجوم الضيوف على الجائزة سايمون نيل عضو فريق بيفي كلايرو الغنائي، والذي سيسابق لصالح ألفا تاوري، إلى جانب المتزلج السابق الحائز على الميدالية الذهبية جون أولسون الذي سيقود لصالح ريد بُل.

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