مشاركة نجوم في سباق سبا 6 ساعات من سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

لطالما كانت الحلبة البلجيكية الأسطورية مفضلة للغاية من قبل جميع السائقين حول العالم. وتضم هذه الجولة من سلسلة سباقات لومان الافتراضية أسماء كبيرة بين المشاركين يمكن الاطلاع عليها هنا.

وتعتبر سلسلة سباقات لومان الافتراضية نتاج المشاركة بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" وبين "ألعاب موتورسبورت".

وسينافس ماكس فيرستابن بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد على متن سيارة "فريق ريد لاين" رقم 1 لفئة "إل إم بي" للمرة الأولى هذا الموسم، إلى جانب رومان غروجان مالك فريق "آر8جي" للرياضة الإلكترونية ونجم إندي كار، الذي سيقود بدوره سيارة "آر8جي" رقم 18 من فئة "إل إم بي".

فلويد فانويل بارست، متصدر البطولة ضمن فئة "إل إم بي"، يسعى لتعزيز فارق صدارته الذي يبلغ نقطتين أمام فريق "ريد لاين"، بينما تشهد فئة "جي تي إي" منافسات محتدمة للغاية، حيث يخطط فريق أوراكل ريد بُل لوضع سباق مونزا خلفه والعودة إلى أدائه العالي الذي ضمن له الفوز في جولة البحرين.

أما فريقا "بي ام دبليو ريد لاين" و"أس.أف فيلاس" فليسا بعيدين أبداً في الخلف، وجميعها فرق مصنعية تضع الفوز نصب أعينها.

وسيقام السباق على منصة "آر.فاكتور2" الافتراضية، على الحلبة السريعة المتطلبة بطولها البالغ 3.45 ميلاً. وسيتم تقديم تغطية حية مباشرة غير متقطعة بدءاً من الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش يوم السبت الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وستشارك 40 سيارة ضمن فئتين مختلفتين: 24 في فئة "إل إم بي" يستعمل فيها جميع المشاركين سيارات أوريكا 07، و16 في فئة "جي تي" التي تضم طرازات فيراري، بي أم دبليو، بورشه وأستون مارتن. ويتوافر دعم مصنعيّ لفرقٍ مشاركة أيضاً تمثل ألبين ومرسيدس.

تقام التصفيات يوم الجمعة 4 نوفمبر، بينما يمكن متابعة جميع المنافسات على قنوات "دبليو إي سي"، لومان وتراكسيون جي جي على منصة "يوتيوب" وكذلك على منصة تويتش وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

جولات سلسلة لومان الافتراضية:

الجولة الأولى سباق البحرين 8 ساعات سبتمبر 17, 2022

الجولة الثانية 2 سباق مونزا 4 ساعات أكتوبر 8, 2022

الجولة الثالثة 3 سباق بلجيكا 6 ساعات نوفمبر 5, 2022

الجولة الرابعة 4 سباق سيبرينغ 500 ديسمبر 3, 2022

الجولة الخامسة 5 سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يناير 14/15, 2023