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ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

منذ أكثر من عام، باتت النسخة الافتراضية الأولى من سباق 24 ساعة في لومان، أكبر حدث سباقات عبر الإنترنت في تاريخ رياضة السيارات في ظل متابعة جماهيرية غفيرة. ومع تأجيل سباق لومان الواقعي لهذا العام حتى آب/أغسطس المقبل، يتساءل الجميع: ما هي الخطوة التالية للحدث الافتراضي؟

ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

من أجل تنشيط ذاكرتنا، أقيم سباق 24 ساعة في لومان في موعده المحدد على الحلبة الفرنسية، والذي تم تأجيله إلى أيلول/سبتمبر بسبب جائحة "كوفيد-19".

وضمن مشروع مشترك بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"  (النادي المنظم) وبطولة العالم للتحمل، تمكنت سلسلة لومان الافتراضية و"ألعاب موتورسبورت" من جذب 200 سائق من 37 دولة، للتنافس على 170 آلة محاكاة في 50 دولة في مختلف أقطار العالم حول حلبة لا سارت الافتراضية.

لويز ديليتراز، ريبيلليون ويليامز إي سبورت

لويز ديليتراز، ريبيلليون ويليامز إي سبورت

تصوير: ريبيليون ريسينغ

فاز بالسباق فريق "ريبيليون ويليامز إي سبورت"، فيما فازت بورشه بفئة جي تي إي. كانت شبكة الانطلاق مرصعة بالنجوم وجذبت نجوم الفورمولا  واحد الحاليين على غرار كل من ماكس فيرشتابن، فرناندو ألونسو، شارل لوكلير، لاندو نوريس وبيار غاسلي، وانضم إليهم أمثال خوان بابلو مونتويا وجنسون باتون وروبنز باريكيلو وجان إريك فيرن وأنطونيو فيليكس دا كوستا وستوفيل فاندورن وسيمون باجينو ونيلسون بيكيه جونيور وأوليفييه بانيس وسيمونا دي سيلفسترو وتوني كنعان. لقد تسابقوا جميعًا مع أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في العالم في فرق مكونة من أربعة سائقين لكل سيارة..

استديو سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

استديو سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تصوير: إيه سي أو

شاهد جمهور إجمالي بلغ 14.2 مليون شخص حدث البث لمدة 25 ساعة، والذي عُرض في 57 دولة مختلفة، بما فيها قنوات "يوروسبورت" و"إي أس بي أن" "وسكاي سبورتس"، وحصدت 8.6 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" و"يوتيوب" و"تويتش"، وحققت  131.5 مليون انطباع على هاشتاغ  #LeMans24Virtual.

فاز الحدث بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل تجربة حيّة في حفل جوائز سبورتس وكأس ريادي وهندسي في حفل جوائز أوتوسبورت الشهير.

مع كل ما حدث "تحت الحزام"، نسأل ماذا بعد؟ تمثلت إحدى الخطوات المهمة في انضمام جيرارد نيفو  الرئيس التنفيذي السابق لبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" إلى شركة "ألعاب موتورسبورت" كرئيس لرياضات السيارات. 

قال: "أنا متحمس للعمل مع الفريق للبناء على الأحداث الحيّة الرئيسية الحالية للشركة ومواصلة المساعدة في نشر متعة السباق الافتراضي مع المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "أصبحت السباقات الافتراضية والرياضات الإلكترونية جزءًا رئيسيًا من المستقبل في عالم رياضة السيارات ويشرفني أن أكون جزءًا من هذه الظاهرة. من خلال ربط رياضة السيارات الواقعية بأحداث السباق الافتراضية، يمكننا إنشاء مجتمع جديد بالكامل يتجاوز مجرد المشاهدة أمام شاشات التلفزيون، إلى المشاركة الفعلية في أحداث السباقات العالمية".

استديو سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

استديو سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تصوير: إيه سي أو

مع حلول الذكرى السنوية لهذا الحدث الرائد، يبقى السؤال: كيف نسير بهذا الزخم إلى الأمام؟ بالطبع، أولاً، هناك مسألة ليست صغيرة جدًا تتعلق بسباق 24 ساعة في لومان الذي سيقام من 21 إلى 22 آب/أغسطس. ثم ماذا؟

اتضح أن هناك بعض الأخبار الرائعة لمحبي الألعاب والرياضات الإلكترونية والسّيارات الرياضية بشكل عام ...

"ماذا يمكننا أن نقول لكم...  لدينا الكثير من الخطط المثيرة في طور الإعداد" قال نيفو، مضيفاً: . "أولاً ، ضمن اتفاق ’ألعاب موتورسبورت’ ولومان ونادي سيارات الغرب، بإمكاني أن أقول لكم أنه سيكون لدينا لعبة فيديو مخصصة من المقرر إطلاقها في عام 2023 بالتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق سباق 24 ساعة في لومان.

وتابع: "هذا قيد التطوير، ولدينا فريق متخصص يعمل بجد على ذلك. سيعكس أجواء سباقات السيارات الرياضية وهذا الحدث السحري، وأنا متأكد من أن جميع عشاق السيارات الرياضية سيجدونه ممتعًا للغاية".

الأجواء في المساء

الأجواء في المساء

تصوير: إكسيناميك

وأردف: "حتى ذلك الحين، سنقوم أيضاً بتطوير سباق 24 ساعة في لومان الإفتراضي ضمن سلسلة من السباقات، وهي بطولة عادية للرياضات الإلكترونية تشبه برنامج بطولة العالم للتحمل ’دبليو إي سي’. سنستخدم نفس الطراز: الجمع بين أفضل الرياضات الإلكترونية وسائقي السباقات المحترفين مع الأحداث على أربعة مسارات. مع سيارات فئتي ’أل أم ب2’ و’جي تي إي’ كما كان يحصل سابقًا. إلى جانب ذلك، ستكون هناك سباقات مفتوحة للجمهور بحيث يمكن للجميع الاستمتاع بها".

وأضاف: "أخيرًا، يمكنني أن أخبركم أن سباق لومان الافتراضي لمدة 24 ساعة على حلبة لا سارت، سيُعاد مرة أخرى في الشتاء القادم. سوف نتبع نفس المسار كما في السابق، مع مشاركة سائقين مشهورين للغاية وبث رائع للجماهير ليتابعوه، كما نخطط لتطوير جودة هذا الحدث إلى مستوى آخر".

وختم قائلاً: "سيكون لدينا المزيد من الأخبار المثيرة عن هذا الأمر بعد بطولة سباقات لومان التي تقام في آب/ أغسطس المقبل".

إذاً، هذا ما سنحصل عليه. سيعود سباق 24 ساعة في لومان الإفتراضي في فصل الشتاء، جنبًا إلى جنب مع سلسلة سباقات جديدة من الرياضات الإلكترونية للاستمتاع بها. ليس ذلك فحسب، فمن المقرر اطلاق لعبة فيديو لومان جديدة تمامًا للاحتفال بالذكرى المئوية للسباق الشهير،  تمامًا كما ستخطو سيارات الفئة الخارقة خطواتها في عام 2023.

جوائز سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

جوائز سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تصوير: إيه سي أو

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