ما هي أفضل ألعاب السباقات لتمضية الوقت بانتظار انطلاق موسم الفورمولا واحد؟

نيد فور سبيد: هيت 1 / 10 موجهة: لجميع عشاق فيلم "فاست أند فيوريس"، أو محبي لعبة "نيد فور سبيد أندرغراوند 2". متوفرة على: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي. ضرورة توافر مقود: كلا! هذه لعبة "نيد فور سبيد"! الجميع يعلم لعبة "نيد فور سبيد"، في الحقيقة اسم اللعبة ارتبط بألعاب السباقات منذ أن كنا صغاراً. على مدى السنوات السابقة، أضلت "نيد فور سبيد" طريقها بعض الشيء، ولم تنجح بالحفاظ على جوهرها الذي كان الجاذب الأساسي لجمهورها الكبير. وبعد عدة محاولات مثل نسخة "ذا رن" أو محاولات إحياء "موست وانتد" غير الناجحة التي تلتها "رايفلز"؛ تعود السلسلة إلى جذورها - بعد "بايباك" التي لقيت الكثير من الانتقادات كذلك - مع "هيت". حاول المطورون العمل بجهد على هذه النسخة في مدينة افتراضية شبيهة بميامي. الميزة الأهم في هذه اللعبة انقسامها إلى قسمين واضحين: النهار، والليل. خلال النهار: تشبه اللعبة نسخة "برو ستريت" السابقة، على شوارع المدينة ضمن منافسات على جوائز مالية. لكن الفترة الليلية لا تمنح اللاعب أموالاً افتراضية، بل "سمعة" أو "نقاط خبرة" تسمح له بفتح سيارات جديدة ضمن مرآبه الخاص. إضافة إلى تحدي الهروب من الشرطة الذي يكاد يماثل ذاك الموجود في "موست وانتد" بالمناسبة، تمنح اللعبة الكثير من خيارات التخصيص الكاملة لجميع السيارات.

ريك فيست 2 / 10 موجهة: لأولئك الذين يحبون الإثارة متوافرة على: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة توافر مقود: تواجده يجعل من التجربة أكثر راحة هل تذكرون "فلات أوت"؟ نفس اللعبة على طرقات وعرة وسيارات تتحطم مع الاقتراب من خط النهاية بسبب المنافسة الشرسة. في 2018، أصدر مطوروها لعبة جديدة تحافظ على المستوى نفسه من الدخان والتحطيم! الهدف الأساسي في "ريك فيست" الوصول إلى خط النهاية من دون تدمير السيارة. السباقات حماسية حقاً والسيارات تتحطم بطريقة لا تشاهدها في أية لعبة أخرى. ويمكن للاعبين البقاء في السباق طالما أن المحرك يعمل! وبالرغم من أنها لعبة حماسية جنونية، لكنها تمتلك بعض الواقعية خاصة فيما يتعلق بالإحساس بوزن السيارات وطريقة تفاعلها مع الأضرار أو الاصطدامات. "ريك فيست" لعبة سباقات رائعة لتمضية الوقت مساءً. جميلة، ممتعة ومسلية، لكن نمط اللعب الفردي مكرر نوعاً ما.

غريد 2019 3 / 10 موجهة: إلى جميع محبي السباقات التنافسية متوافرة على: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة توافر مقود: اختياري "كودماسترز" الأستديو البريطاني الذي ينتج عدة ألعاب سباقات في العام، قرر في 2019 إعادة إحياء سلسلة "غريد"، وإعادتها إلى الجذور التي جعلتها من بين أشهر ألعاب السباقات حينها. حاول الأستديو تعزيز لعبة "غريد" الجديدة بكل ما يرفع حماسة اللاعب في المعارك على الحلبة، التي باتت تتميز بالصعوبة حتى آخر متر قبل خط النهاية. جميع السائقين الافتراضيين الذين يصادفهم اللاعب يمتلكون أسلوبهم الخاص في القيادة: بعضهم سريع وحذر، بعضهم متهور، بعضهم ذكي وآخر عنيف. في الحقيقة، تعتبر غريد اللعبة الأولى في هذه المجموعة والموجهة بالفعل لمتابعي سباقات السيارات، إذ تضم حلبات حقيقية وكذلك عدة فئات من بينها سباقات السيارات السياحية، سوبركارز الأسترالية، غران توريزمو، ناسكار وغيرها. تضم اللعبة كذلك سلاسل منفصلة مخصصة لبطل العالم مرتين في الفورمولا واحد فرناندو ألونسو، الذي - وفق تصريحات كودماسترز - قدم لهم النصائح خلال عملية التطوير. كما تتوافر كذلك نسخة افتراضية من الإسباني يمكن مواجهتها على متن سيارات "إمسا"، أو خلف مقود سيارة "رينو آر26". لا تتطلب "غريد" امتلاك أية خبرة في ألعاب السباقات، وتناسب مستويات المبتدئين وحتى المحترفين في سباقات المحاكاة. يبلغ طول السباقات في "غريد" من ثلاث لفات إلى خمس، لذا فإنها مناسبة لأولئك الذين لا يمتلكون وقت فراغ كبيراً.

الفورمولا 1 2019 4 / 10 موجهة إلى: متابعي ومحبي الفورمولا واحد متوافرة: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة توافر مقود: يمكنك التأقلم والمنافسة مع أو بدون مقود تمتلك "كودماسترز" الحقوق الحصرية لإنتاج ألعاب الفورمولا واحد الرسمية، لذا لا خيار في الحقيقة أمام متابعي الفورمولا واحد. لكن ومع كل جزء جديد، فإن اللعبة نفسها تتحسن لكن ليس بشكل ثوري. إن كنت قد لعبت نسخة أقدم من اللعبة، فإن نسخة 2019 لن تفاجئك، لكنها في الحقيقة قدمت خطوة أكبر بالمقارنة مع سابقاتها. تضم اللعبة جميع السائقين، سياراتهم، فرقهم وجميع الحلبات من الروزنامة. يمكنك في نسخة 2019، إنشاء شخصيتك الخاصة والمشاركة مباشرة في منافسات البطولة مع أي فريق، لكن ذلك يتعلق بمستوى قوة الفريق ونتائج اللاعب، إذ قد يتم رفض طلبه. يمكنك كذلك في اللعبة متابعة نظام تدريب، إضافة إلى عملية تطوير جارية طوال الموسم. بالطبع كذلك يمكنك المشاركة في التصفيات والسباقات. وما بين الجولات بوسعك تجربة السيارات الكلاسيكية التاريخية في الفورمولا واحد. ما الجديد في نسخة 2019؟ بداية، الفورمولا 2 مع جميع سائقيها وفرقها. ومع الاقتراب من نهاية الموسم، يمكن للسائقين الانتقال وتغيير فرقهم. على سبيل المثال، قد ينتقل دانيال ريكاردو ليقود مكان لويس هاميلتون في مرسيدس الذي قد يزامل شارل لوكلير في فيراري وسيظهر في اللعبة بزيّ سائقي فيراري التقليدي! علاوة على ذلك، سيسرّ متابعو الفورمولا واحد برؤية سائقين أسطوريين كذلك: آلان بروست وإيرتون سينا مع سيارتيهما من موسم 1990. للأسف لا وجود لحلبات قديمة في اللعبة كما كان الحال مع نسخة 2013. تجدر الإشارة إلى أن نسخة 2019، تهتم حقاً بالمبتدئين أو الذين لم يلعبوا ألعاب سباقات من قبل، وذلك بفضل نظام الصعوبة المرن. حيث تمنح المبتدئين تسهيلات في القيادة بينما بوسع المحترفين ومحبي الصعوبة استعمال نقل السرعة اليدوي تماماً كما يفعل السائق على أرض الواقع.

دبليو آر سي 8 5 / 10 موجهة إلى: محبي الراليات متوافرة على: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة توافر مقود: اللعب بقبضة التحكم أكثر راحة، لكن استعمال المقود ممتع كذلك هل لعبت يوماً لعبة "كولين ماكراي رالي"؟ لطالما كانت - مع "ديرت" - أهم ألعاب الراليات ولفترة طويلة. قبل وصول لعبة "دبليو آر سي 8". في الحقيقة فإن "ديرت رالي 2.0" بالكاد تعتبر لعبة راليات، لأنها تعتمد على المحاكاة الدقيقة والواقعية للراليات، كل ما تفعله هو مطاردة الزمن والمنافسة في مواجهة نفسك والسيارة، كي لا ترتطم بصخرة أو شجرة وتبدأ كل شيء من جديد! بينما في "دبليو آر سي 8"، التي تم إنتاجها تحت رخصة رسمية من بطولة العالم للراليات، فإنها تقدم تجربة مختلفة تماماً. إنها لعبة بالدرجة الأولى، مصممة لترفيه اللاعب. وقد تبدو في بعض النواحي مماثلة للعبة الفورمولا 1 2019. على سبيل المثال، تقدم "دبليو آر سي 8" نظاماً لإدارة الفريق. حيث بوسع اللاعب توظيف ميكانيكييه، مهندسيه الخاصين، وتعتمد النتيجة النهائية على كل تلك العوامل مجتمعة. هناك إضافات أخرى، مثل التغيرات الديناميكية في الظروف الجوية والقدرة على تحسين مهارات الفريق وقدرات السيارة. وبوسع اللاعب بين الجولات إكمال التجارب أو اختبار ظروف الطقس السيء وغيرها. إن كنتَ من محبي الراليات، فإن هذه اللعبة ستنال إعجابك بلا شك!

غران توريزمو سبورت 6 / 10 موجهة إلى: جميع محبي السباقات الشغوفين متوافرة على: منصة بلايستيشن 4 بشكل حصري ضرورة توافر مقود: يمكن اللعب باستعمال قبضة التحكم، لكن المشاركين المحترفين يفضلون المقود تعتبر "غران توريزمو" السلسلة الأهم في ألعاب السيارات على أجهزة "الكونسول". في الحقيقة لقد أثرت جهود وأعمال كازونوري ياموشي وفريقه على كامل صناعة ألعاب السيارات بلعبتهم هذه. لقد أخذ اليابانيون الرياضة الإلكترونية على محمل الجد بدعم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، حيث باتت تقام منافسات "جي تي سبورت" وينضم الفائزون فيها للقيادة إلى جانب نجوم حقيقيين في عالم رياضة السيارات. إذاً، ما الذي يميّز "غران توريزمو" عن غيرها من ألعاب السباقات؟ يقترب عمر اللعبة الأحدث "غران توريزمو سبورت" من سنتين الآن. عندما أطلقت تلقت موجة كبيرة من الانتقادات وصفتها بالنسخة الفرعية السيئة، إضافة إلى عدد سيارات لم يتجاوز المئتين مقارنة بأكثر من ألف في النسخة السابقة "غران توريزمو 6". لكنها وحتى الآن، تتلقى الكثير من المحتويات الجديدة والمجانية كل شهر، كما أن عدد السيارات، الحلبات والسباقات في ازدياد مستمر. لطالما تمحورت ألعاب "غران توريزمو" حول حبّ السيارات وجمعها، إضافة إلى موسيقى القوائم الجميلة. صبّ ياموشي حبّه للسيارات في لعبته "غران توريزمو سبورت" هذه. وفي الحقيقة فإن اللعبة تقدم الكثير من التفاصيل والمعلومات الرائعة خارج الحلبات. على سبيل المثال، نمط "المتحف"، حيث تقصّ اللعبة عليك تاريخ أهم وأعرق علامات السيارات. أو نمط "التصوير"، حيث بوسع اللاعب قضاء الكثير من الوقت بعيداً عن المنافسة في السباقات. الجانب الآخر من "غران توريزمو سبورت" هو المنافسة. لكن ليس مع الذكاء الاصطناعي، بل في مواجهة لاعبين حقيقيين آخرين. لقد أعادت اللعبة تعيين مفهوم اللعب الجماعي عبر الإنترنت، ليس فقط عبر أخذ بعض الأفكار من "آي.ريسينغ"، لكن عن طريق جعل المزيد من السباقات متاحة أمام الجميع. أخيراً، ليس من المصادفة أن يكون لويس هاميلتون سفيراً لهذه اللعبة! إذ وضمن نمط خاص في اللعبة، يمكنك محاولة كسر زمن بطل العالم ست مرات في الفورمولا واحد وسماع نصائحه حول القيادة!

فورزا موتورسبورت 7 وفورزا هورايزن 4 7 / 10 الصورة من قبل: تورن ستوديو 10 موجهة إلى: جميع محبي سباقات السيارات متوافرة على: أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة تواجد مقود: يمكنك اللعب بشكل رائع باستعمال قبضة التحكم فقط هناك سلسلتان من فورزا على منصة أكسبوكس ون: الأولى، فورزا موتورسبورت، مخصصة لمحبي سباقات الحلبات وأقرب إلى سباقات المحاكاة. الثانية فورزا هورايزن، مليئة بالحماس وتمتلك عالماً مفتوحاً أمام اللاعبين. تعتبر فورزا موتورسبورت 7 أبرز منافسي غران توريزمو في ألعاب السباقات على أجهزة الكونسول. تمّ إطلاق الجزء السابع من السلسلة منذ عامين وقد أثارت إعجاب الجميع. فقط تخيلوا: عدد السيارات في اللعبة يبلغ 800 سيارة من طرازات وسنوات مختلفة! ليس ذلك فقط، إذ يمكنك تخصيص سيارتك بالطريقة التي ترغبها، وهناك أنماط متنوعة من بينها "أوتوفيستا" يمكنك عبره الاطلاع على أدق تفاصيل كل سيارة. الحلبات والطرق في فورزا 7 كثيرة ومتنوعة، كما أن اللعبة تمتلك طقساً ديناميكياً متغيراً ومن الواضح أن المطورين بذلوا أقصى ما بوسعهم في هذه اللعبة الرائعة. إن كنت تبحث عن إيقاع أكثر حماسة وأقل ميلاً "للمحاكاة"، يمكنك ببساطة تجربة فورزا هورايزن، الوريث الروحي لسلسلة "تيست درايف أنليميتد". الجزء الرابع الذي أطلق في خريف 2018، يمتد على طول خريطة افتراضية للمملكة المتحدة. ويضم الكثير والكثير من الفعاليات المشوقة والحماسية. ومؤخراً تمت إضافة نمط "باتل رويال" للعبة، مماثل للعبة "فورتنايت" الشهيرة ولكن بالسيارات! تضم لعبة هورايزن 4 أكثر من 500 سيارة، وكل منها تتأقلم بشكل مختلف مع الظروف الجوية والأوقات المختلفة للعام. يتفق النقاد على أن هورايزن 4 أفضل لعبة سيارات - لا تعتمد على نمط المحاكاة - حتى الآن. ومن النادر أن نرى أي نقاش حول ألعاب السيارات دون ذكر هذه اللعبة الفريدة.

بروجكت كارز 2 8 / 10 موجهة إلى: محبي سباقات السيارات متوافرة على: بلايستيشن 4، أكسبوكس ون، الحاسب الشخصي ضرورة تواجد مقود: ضروري بالكلام عن ألعاب المحاكاة الجدية، من غير المنصف تجاهل سلسلة بروجكت كارز، التي عمل على تصميمها أستديو "سلايتلي ماد" - الذين صمموا كذلك لعبة "نيد فور سبيد شيفت" سابقاً. تماماً مثل غران توريزمو وفورزا موتورسبورت، تركز بروجكت كارز 2 على سباقات الحلبات، لكنها بالكاد تضم أية سيارات تجارية اعتيادية. إنها إحدى الألعاب التي بوسعك تجربة كل شيء فيها: بدءاً من الكارتينغ، مروراً بسباقات الفورمولا، أو حتى يمكنك أن تتخيل نفسك فرناندو ألونسو وتسعى للفوز "بالتاج الثلاثي" عن طريق الفوز بكل من سباق "إندي 500"، سباق لومان 24 ساعة وسباق جائزة موناكو الكبرى في الفورمولا واحد. تتميز هذه اللعبة بنوعيتها العالية، بالرغم من ميزانية التطوير الأقل مقارنة بمثيلاتها. هناك ميزات جديدة أضافتها "بروجكت كارز" إلى ألعاب سباقات المحاكاة، على سبيل المثال، يمكن تغيير الظروف الجوية ديناميكياً مع تغير الوقت من العام، وهذه ميزة لا توجد في أيّ من سباقات المحاكاة. إذ بوسعك إقامة سباق ثلجي في "نوربورغرينغ" أو مونزا. وفي هذه الحالة، فإن زاوية أشعة الشمس تؤثر مباشرة على حرارة المسار وديناميكا السوائل من مياه الأمطار ما يؤثر كذلك على أداء السيارة وطريقة عمل دواسات الوقود، إضافة إلى التماسك الذي يختلف من حلبة لأخرى ومن سباق لآخر. من دون مقود جيد، من الصعب جداً المنافسة في هذه اللعبة بل حتى أن قيادة السيارات صعبة للغاية مع قبضة التحكم. يشار إلى أن "بين كولينز" السائق الشهير "ذا ستيغ" في برنامج "توب غير"، وكذلك نيك شقيق لويس هاميلتون، ساعدا كذلك في تطوير هذه اللعبة!

أسيتو كورسا كومبيتيزوني 9 / 10 موجهة إلى: محبي سباقات "جي تي" وسباقات المحاكاة متوافرة على: الحاسب الشخصي ضرورة توافر مقود: ضروري هذه لعبة جدية للغاية! ولا يمكنك لعبها من دون مقود. تعتبر "أسيتو كورسا كومبيتيزوني" لعبة بطولة "بلانبان جي تي" الرسمية التي تستعمل أحدث التقنيات المتوافرة على الساحة. تمّ تصميم هذه اللعبة من قبل أستديو "كونوس سيمولازيوني" الإيطالي، وأحد مكاتبه يتواجد مباشرة في حلبة "فاليلونغا" للسباقات، هذه الحقيقة لوحدها تبدد أية شكوك فيما يتعلق بواقعية اللعبة. اللعبة التي سبقتها "أسيتو كورسا" أطلقت عام 2014، والتي باتت على مر السنين الوجهة الأساسية لجميع سائقي المحاكاة حول العالم. على عكس اللعبة الأصلية، فقد تمّ تصميم "كومبيتيزوني" مع محرك مختلف "أنريل إنجين 4"، وذلك ما مكّن المطورين من تحسين فيزيائية اللعبة وجماليتها، إضافة إلى تغييرات الظروف الجوية الواقعية. تمّ تصميم طور اللاعب الفردي بإشراف وتعاون من قبل أخصائيين من "لامبورغيني سكوادرا كورسي" وميركو بورتولوتي بطل "بلانبان جي تي"، الذي يرافق اللاعب بنصائحه في بداية اللعبة. اللعبة توفر الكثير والكثير من التفاصيل العميقة من عالم السباقات، استعدّ لإمضاء الساعات في اختيار الإعدادات الصحيحة لسيارتك في المرآب، تعلم البيانات وكيفية تأثير الرياح خلال التدريب. تعلم كيفية التعامل مع المكابح بحذر وعدم الإفراط برفع درجة حرارتها، إضافة إلى ضرورة عدم إجهاد علبة التروس، وغيرها من التفاصيل الواقعية. تعتبر "أسيتا كورسا كومبيتيزوني" حالياً إحدى أهم الألعاب المتوافرة حالياً لجميع متابعي ومهتمي سباقات المحاكاة. ولا يتفوق عليها إلا "آي.ريسينغ" حيث يمكنك في بعض الأحيان الالتقاء بماكس فيرشتابن ولاندو نوريس يلعبان بها على الإنترنت! لكن تلك قصة أخرى!