ما هو الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية وكيف سرق الأضواء مؤخراً؟

ضمن وضعٍ باتت فيه السباقات الحقيقية مستحيلة بسبب تفشي جائحة مرض "كوفيد - 19"، برزت الرياضة الإلكترونية كبديلٍ مثاليّ لتتصدّر المشهد العام وخاصة في المملكة العربية السعودية، إذ كان للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الدور الأكثر فاعلية في الرياضات الإلكترونية العالمية خلال فترة انتشار فيروس "كورونا".

وقد يبدو وكأنه قائدٌ غير متوقع للحقبة الحالية في هذا المجال، لكن القاعدة الكبيرة للرياضة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية شكلت أساساً ممتازاً لذلك. البنية التحتية الحديثة لقطاع الاتصالات في البلاد - التي تعتبر من بين مجموعة بلدان عالمية قليلة تدعم خدمات الجيل الخامس للاتصالات - تجعلها سوقاً أساسية لجميع المنافسين في قطاع الخدمات السحابية، والذي يُعتبر مستقبل صناعة الألعاب الإلكترونية. علاوة على ذلك، فإن شعبية الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت ضمن ثقافة الجيل الشاب تعني اهتماماً واستثمارات من جيل المستقبل. "سبعون بالمئة من سكان المملكة تحت عمر 30 عاماً ولدينا 20 مليون لاعب أو مهتم بالألعاب الإلكترونية" قال سموّ الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية. "لطالما أبدى الشباب السعودي اهتمامه بالمجالات التقنية، وكنتيجة لذلك عززنا من موقعنا كإحدى أهم البلاد عالمياً التي تمتلك لاعبين موهوبين". في الحقيقة، أظهرت دراسة عام 2018 أن أكثر من 52 بالمئة من اللاعبين السعوديين يهتمون بالعمل ضمن قطاع الألعاب و61 منهم مهتم بالدراسة المتعلقة بالرياضة الإلكترونية ضمن الجامعات. بالنسبة للاتحاد، يعتبر ذلك إثباتاً على أن الاستثمار في الرياضة الإلكترونية لهو استثمارٌ في مستقبل البلاد.

SAFEIS announces Gamers Without Borders to combat COVID-19 Photo by: SAFEIS HRH Prince Faisal bin Bandar Bin Sultan Photo by: Uncredited

بناءً على ذلك، فإن الوضع الحالي مع قوانين العزل والحجر والتباعد الاجتماعي، فإن الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت تمثل وسيلة رائعة لبناء تواصلٍ عالمي بطريقة جديدة، وقد أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية مبادرة "لاعبون بلا حدود"، والتي تهدف إلى توحيد 24 مليون لاعب ضمن أكثر من 80 دولة. لتقدم الحدث الخيري الأكبر في تاريخ الرياضة الإلكترونية برمته، وجاءت مبادرة "لاعبون بلا حدود" كاستجابة لأزمة "كوفيد - 19" العالمية، وذلك لتعزيز التواصل والمنافسة بين اللاعبين من جميع أنحاء العالم والتبرع بـ 10 مليون دولار أمريكي لعدة منظمات خيرية عالمية لمحاربة "كوفيد - 19.

وأكمل: "أردنا تصميم مبادرة ليس فقط على الصعيد المحلي أو الإقليمي، بل أردنا بدلاً من ذلك التوجه إلى العالمية مع قضية عالمية".

وأردف: "أحد الأمور التي لطالما أحببتها في الألعاب والرياضة الإلكترونية يتمحور حول التقارب الكبير بين مجتمع اللاعبين. لا يهم من أنت، أين أنت، جنسك، عرقك أو دينك. كل ذلك يتمّ وضعه جانباً. والتعرف الأول على الأشخاص يكون عبر مهاراتك في اللعبة. وتلك ميزة فريدة تمتلكها الرياضة الإلكترونية".

Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, Minister of Sport KSA Photo by: HK Strategies Dele Alli Photo by: Dele Alli

ووصلت مبادرة "لاعبون بلا حدود" إلى الجمهور العالمي للرياضة الإلكترونية والذي ازداد بأكثر من 15 بالمئة منذ 2019، إلى 453.8 مليون شخص حول العالم، مع انضمام أسماء كبيرة إلى المنافسة، أمثال ديلي ألي البريطاني لاعب نادي توتنهام لكرة القدم.

وبينما تضم مبادرة "لاعبون بلا حدود" أنواعاً مختلفة للرياضة الإلكترونية ولا تنحصر فقط في السباقات، لكن ومع انخراط المملكة العربية السعودية بشكل أكبر في عالم سباقات المحركات، كان من المحتّم التقاء شغف المملكة بالرياضة الإلكترونية وعالم رياضة المحركات معاً، حيث أعلن الاتحاد السعودي أنه بات راعياً رسمياً لنسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي. وذلك بعد أن استضافت المملكة منافسات كل من الفورمولا إي ورالي داكار (الذي سيعود إلى السعودية مرة أخرى في 2021)، ومع مشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل مرتين في سباق لومان 24 ساعة الحقيقي، فإن دعم سباق التحمل الأشهر في العالم ضمن نسخته الرقمية يعتبر الخطوة المثالية التالية للاتحاد.

وسيشهد سباق لومان 24 ساعة الافتراضي مشاركة مجموعة من أفضل السائقين من العالمين الحقيقي والافتراضي على الحلبة الفرنسية الأسطورية. وسيقام على منصة "آر.فاكتور 2"، وسيضم 50 سيارة مقسومة إلى فئتين (إل إم بي وجي تي إي) وستقام المنافسات على مدار 24 ساعة. وتتضمن لائحة السائقين المشاركين نجوماً وأبطالاً حاليين وسابقين من الفورمولا واحد، إندي كار، لومان بالإضافة كذلك إلى نجومٍ من سباقات المحاكاة.

ويرى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أن روعة الرياضة الإلكترونية تكمن في تصميمها الرقميّ وإمكانية مشاهدتها والاستمتاع بها من قبل الجميع في كل مكان وأي وقت. رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً. ومع جائحة "كوفيد - 19" التي ضربت العالم بأسره وباعدت الناس اجتماعياً عن بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى، يفخر الاتحاد بالمساعدة التي يقدمها لناحية توحيد وتعزيز التواصل بين مجتمع اللاعبين ورياضة المحركات ضمن سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.

حيث قال سموّ الأمر فيصل بن بندر بن سلطان: "نحن فخورون للغاية بكوننا جزءاً من مجتمع اللاعبين. لقد كنتُ لاعباً قبل استلام رئاسة هذه المؤسسة. بالنسبة لي، ما هو مثير حقاً للاهتمام هو تنوّع الأشخاص المشاركين في هذه المنافسة. وذلك يُظهر حقاً قوة مجتمع اللاعبين العالمي. وعندما تُمنح لهم الفرصة فإنهم سيتقربون من بعضهم البعض".

للمزيد: مبادرة لاعبون بلا حدود والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم السبت 13 يونيو الجاري.