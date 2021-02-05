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eSports / أخبار

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

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مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

تتجه "كودماسترز" الشركة المطورة لألعاب الفيديو إلى الموافقة على عرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قبل "إي إيه"، وذلك بعد تصويت مالكي الأسهم على هذه الصفقة يوم الأربعاء.

تطور "كودماسترز" - التي تستعمل "ألعاب موتورسبورت" ضمن فعالياتها الخاصة بالرياضة الإلكترونية المبنية على منصة "ديرت رالي" - لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية منذ 2009.

وبعد التكهنات باستحواذ شركة "تايك كو" على "كودماسترز"، تبين أن "إي إيه" قد توصلت لاتفاق مع المطور البريطانيّ على الاستحواذ.

وتنتج "إي إيه" عدداً من الألعاب الرياضية الإلكترونية، من بينها "فيا"، "مادن" و"أن أتش أل" وكذلك سلسلة "نيد فور سبيد".

وكانت نتيجة التصويت 63 إلى 13 لصالح الاستحواذ، وتبلغ قيمة مالكي أسهم المصوتين بالإيجاب أكثر من 98 بالمئة من الأسهم الإجمالية.

وسيتم عقد اجتماع مقبل يوم 16 فبراير/شباط أي قبل يومين من توقف الاستثمارات والتعامل بأسهم "كودماسترز" تمهيداً للاستحواذ.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة تماماً خلال الربع الأول من العام، حيث ستصبح شركة "كوديكس غيمينغ" التابعة لـ "إي إيه" المالك الجديد لشركة "كودماسترز".

ومن غير المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ على تطوير لعبة الفورمولا واحد 2021 المقبلة.

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حيث قال أندرو ويلسن المدير التنفيذي لدى "إي إيه": "نحن نرى أن هناك فرصة متميزة للغاية للجمع بين ’كوماسترز’ و’إي إيه’ لتقديم ألعاب رائعة جديدة إلى المتابعين".

واختتم: "صناعة الألعاب تزدهر وتكبر، وكذلك الحال مع فئة ألعاب السباقات، معاً سنكون في صدارة الحقبة الجديدة من عالم الترفيه".

يشار إلى أن "كودماسترز" تعمل على تطوير ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية، سلسلة "ديرت"، وكذلك "غريد" و"بروجكت غوثام". بينما تمتلك "إي.إيه" سلاسل "نيد فور سبيد" وكذلك "ريل ريسينغ" الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية.

شركة "إي.إيه" الأمريكية تتجه للاستحواذ على "كودماسترز" بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي

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