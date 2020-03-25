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ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية

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ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية
25-03-2020

سيخوض كل من مارك ماركيز والأسطورة فالنتينو روسي إلى جانب أسماء كبيرة أخرى، منافسات بطولة العالم الإلكترونية للدراجات النارية خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

عانى موسم 2020 في "موتو جي بي" من تداعيات انتشار وباء فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، حيث تمّ إلغاء جولة قطر، وتأجلت جولات تايلاند، أمريكا والأرجنتين.

ومن المتوقع كذلك أن يتمّ تأجيل جولات شهر مايو/أيار في خيريز، لومان وموجيللو، إلى مواعيد أخرى.

ولملء كل هذه الفراغات، أعلنت "دورنا" الجهة المروجة للبطولة، عن إنشاء سلسلة سباقات إلكترونية، ستضمّ مجموعة وافرة من نجوم الرياضة الحقيقيين، وذلك استناداً على لعبة "موتو جي بي 2019" الإلكترونية.

وسينضم ماركيز إلى ثنائي ياماها روسي ومافيريك فينياليس، إضافة إلى فابيو كوارتارارو وأليكس رينز ضمن منافسات سباق على حلبة موجيللو.

وستكون صيغة الجولة على النحو التالي: تصفيات لمدة خمس دقائق تقرر ترتيب الانطلاقة، حيث يقام السباق على مدار ستّ لفات.

سيقام الحدث مساء الأحد المقبل الساعة 15 بتوقيت غرينتش، وسيتم نقله على موقع "موتو جي بي.كوم" وعلى العديد من الشبكات والقنوات حول العالم.

ومن غير الواضح بعد إن كانت مثل هذه المبادرة ستتحول إلى منافسات دورية منتظمة، إذ لم تعلن "دورنا" أي شيء بهذا الخصوص.

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