ليبرتي ميديا: استحواذ "إي.إيه" على لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية يمثل "دفعة" للرياضة

أكملت الشركة العملاقة الأمريكية الشهر الماضي استحواذاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على استديو "كودماسترز" البريطانيّ وعلى ما يمتلكه من سلاسل سباقات إلكترونية من بينها لعبة الفورمولا واحد الرسمية.

وكشف غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا والذي كان سابقاً ضمن مجلس إدارة "إي.إيه"، أنه تواصل مع زملائه السابقين عندما كانت الصفقة ضمن طور الاكتمال.

فقال: "كنت ضمن مجلس إدارة ’إي.إيه’ منذ عشر سنوات. أنا مسرور لرؤية أصدقائي القدامى، لاري بروست (رئيس إي.إيه)، وأندرو ويلسن (المدير التنفيذي)، وهم يخطون إلى الأمام ضمن هذه الرياضة".

وأكمل: "إنهم يشاركوننا نفس الطموح بعد استحواذهم على ’كودماسترز’".

وتابع: "أعتقد أنها صفقة رائعة. لقد قامت ’كودماسترز’ بعمل رائع مع إصداراتها، لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون مضاهاة انتشار وعالمية شركة مثل ’إي.إيه’".

ويرى مافي أنّ الرياضة الإلكترونية قادرة على تعزيز مكانتها بشكل أكبر ضمن الفورمولا واحد مستقبلاً، سواء كوسيلة تسويقية أم كمورد مالي إضافي.

فقال: "الأمر اليوم يتعلق بالتفاعل مع المتابعين، تعزيز الاهتمام بالمنتج وتوفير أدوات ووسائل الرعاية".

وأكمل: "لكن لا شكّ لديّ أنه ومع الوقت، فإن الفرصة ستتوافر لنا لتعزيز تفاعل الفرق على عدة مستويات، توفير جوائز مالية وأجور، إضافة إلى توسيع قاعدة الرعاية كذلك".

وتابع: "جميعها منتجات إضافية، توفر المزيد من الموارد، كل ذلك وارد".

واختتم: "أعتقد أنها وفي نهاية المطاف، ستمثل مورداً مالياً إضافياً مستقلاً".