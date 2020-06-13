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eSports / سباق لومان 24 ساعة الافتراضي / تقرير السباق

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق فيلوس يتصدر أمام فيرشتابن بعد 8 ساعات

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لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق فيلوس يتصدر أمام فيرشتابن بعد 8 ساعات
13-06-2020

تواجد فريق "فيلوس إي سبورتس" في صدارة أول نسخة من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي أمام سيارة فريق "تيم ريدلاين" التي يقودها ماكس فيرشتابن، وذلك بعد مرور 8 ساعات من حدث التحمّل الافتراضي.

وضع ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي سيارة فريقه "فيلوس" رقم 16 في صدارة السباق الافتراضي الذي يتم تنظيمه من قِبَل بطولة العالم للتحمّل، نادي سيارات الغرب وألعاب موتورسبورت.

ويتشارك فاندورن مهام قيادة السيارة مع سائق "دبليو إي سي" نورمان ناتو وسائقي المحاكاة إيمون مرفي وتوميك بورادزيز.

ودخلت سيارة "فيلوس" معركة الصدارة مستفيدة من فترة العلم الأحمر التي أتت على إثر مشكلة تقنية، حيث تقدّم فاندورن على سيارة بايكوليس صاحبة قطب الانطلاق الأوّل خلال فترة التوقفات.

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وقد واجه فريق بايكوليس المزيد من الدراما - بعد عقوبة المرور من خط الحظائر في المراحل الأولى - عندما تعطّل جهاز مُحاكاة سائقه جيسبر بيدرسن مؤقتًا ما تسبّب في خسارة الفريق للمزيد من الوقت.

وبعد دخوله في معركة ثلاثية محتدمة على الصدارة مع فاندورن وبيدرسن، سلّم غريغر هوتو بطل "أي-ريسينغ" خمس مرات مهام القيادة لزميله في صفوف "ريدلاين" فيرشتابن، في حين أخذ مرفي مكان فاندورن ليخوض أولى طلعاته على متن سيارة فيلوس.

وكان فيرشتابن قادرًا على تقليص الفارق مع مرفي، لكنه خسر بعض الوقت ضمن حادثة غريبة في خط الحظائر.

لكن الهولندي تمكن من العودة وتواجد على بعد ثانيتين من المتصدر، على الرُغم من إمكانية مواجهته لتحقيق إثر خروجه غير الآمن من خط الحظائر.

في المركز الرابع تواجد سائقا "سيز موتورسبورت" بين سيارتي ريبيلليون ويليامز إي سبورتس رقم 13 و رقم 10.

جديرٌ بالذكر أنّه وعقب فترة العلم الأحمر، تمّ السماح لسيارة فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو باستئناف السباق بعدما نفد وقود الإسباني في الساعة الأولى وانسحب. حيث تتواجد سيارتهما الآن في المركز الـ 27 متأخرة بـ 6 لفّات.

بورشه تهيمن على فئة "جي تي إي" بينما انزلقت سيارة لوكلير

سجّل جوشوا روجرز سائق بورشه سلسلة من أسرع لفّات السباق ليمنح السيارة رقم 93 صدارة مريحة شمن فئة "جي تي إي".

ويتشارك روجرز مهام القيادة مع الفائز بلومان الحقيقي نيك تاندي وأيهانكان غوفين وتومي أوستغارد.

في المقابل، انزلقت سيارة سائق فيراري شارل لوكلير ليتراجع من المركز الثاني إلى الثالث، وذلك قبل خسارة مركزه لصالح سيارة بورشه رقم 91، ليحتل الصانع الألماني ثلاثية الصدارة.

فريق رومان غروجان للسباقات الإلكترونية كان ينافس على منصّة التتويج قبل تعرض سيارته لحادثة.

شاهدوا السباق مباشرة على موتورسبورت. تي في

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