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eSports / تقرير السباق

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة

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لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة
14-06-2020

واصل فريق ريبيليون ويليامز تمسكه بالمركزين الأول والثاني مع اكتمال الساعة 16 من عمر سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، مع رافايلي مارسيللو في مقدمة الركب.

تمتعت سيارتا ريبيليون ويليامز بسباقٍ خالٍ من المشاكل بعد تخلي ماكس فيرشتابن/لاندو نوريس سائقي فريق ريد لاين عن الصدارة خلال النصف ساعة الأولى من عمر السباق.

ويمتلك مارسيللو فارق 40 ثانية في الصدارة أمام سيارة مايكل رومانيديس، ولم يتخلّ عنها إلا خلال وقفة الصيانة، لكنه واصل التحكم بالسباق حالما دخل الأخير إلى المنصة.

أما المركز الثالث فيحتله يرنيج سيمونسيك سائق بايكوليس وصاحب قطب الانطلاق الأول، وبفارق أقل من 30 ثانية أمام جاك كيثلي سائق ريبيليون ويليامز الآخر.

وتم تجاوز كيثلي من قبل ديفين برون سائق "2سيز موتورسبورت" لكن الأول نجح باستعادة المركز الرابع مجدداً بعد موجة التوقفات التالية.

وفيما تبقى من الفئة النموذجية، فقد انتهى الوقود من سيارة نيكولاس لابيير سائق "كوول ريسينغ" ضمن وقفة الصيانة ولم يتمكن من وضع السيارة في المكان الصحيح، ليتراجع في الترتيب.

لكن وضمن تعاون مشترك مع سيارة "سيناتيك ألبين" رقم 36 التي يقودها أندريه نيغارو، تلقى لابيير دفعة من البرازيلي ليعود إلى موضع الصحيح ضمن المنصة، ما كان يعني عودة سيارة "كوول ريسينغ" رقم 24 إلى السباق، لكن بالمركز 23.

وتعرض ساشا فينيستراز زميل لابيير إلى حادثة بعد مرور الساعة الـ 15، بشكل مماثل تماماً لما تعرض له برندون هارتلي خلال الساعة الأولى من عمر السباق.

إلا أنه تمكن من العودة، لكنه تراجع في الترتيب قبل تسليم المقود إلى توم لارتيو.

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وضمن فئة "جي تي إي"، واصلت سيارة بورشه رقم 93 صدارتها أمام المنافسين وبفارق أكثر من لفة، حيث حافظ جوش روجرز على المركز الأول قبل تسليم المقود إلى نيك تاندي سائق بورشه المصنعيّ.

وأنهى روجرز فترته بفارق كبير أمام داني جونكاديلا الذي يقود سيارة كورفيت لفريق "غروجان آر جي إي.سبورتس".

أما ماك باكوم الذي يقود سيارة بورشه الأخرى فقد أنهى الساعة الـ 16 بالمركز الثالث، بينما اشتعلت معركة مثيرة على المركز الرابع بين لاسي سورنسن - على متن سيارة أستون مارتن رقم 95 - وميتشيل دي يونغ سائق بورشه رقم 91.

وتمكن سورنسن من صدّ دي يونغ الشرسة لعدة لفات، قبل أن يتجاوزه وينال المركز.

وبالرغم من أن سورنسن حاول استعادة مركزه لاحقاً، لكن الدنماركي حافظ على موقعه.

يمكنكم متابعة جميع مجريات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على موقعنا "موتورسبورت.كوم" ومنصة "موتورسبورت.تي في".

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