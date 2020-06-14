لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيلليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب

تمكّن لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد من توسيع فارق الصدارة الذي حققه زميله في ريبيلليون رافايلي مارسيلو الذي اقتنص الصدارة عندما عرفت المشاكل طريقها إلى فريق "ريدلاين" المتصدر.

وبعد انسحاب ماكس فيرشتابن سائق "ريدلاين" إثر مشاكل تقنية على السيارة، اضطرّ الفريق إلى الانسحاب بعدما واجه سائقه الآخر أتزي كيرخوف مشاكل تقنية هو الآخر.

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وبات ذلك أول انسحاب رسمي بعدما عاد الثنائي فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو إلى المنافسات بعد فترة العلم الأحمر على الرُغم من توقّف الإسباني في البداية على الحلبة من دون وقود خلال الساعة الأولى.

وقد تركت مشاكل ريدلاين الطريق ممهدًا أمام سيارة ريبيلليون ويليامز رقم 1 في الصدارة أمام السيارة الشقيقة رقم 13 والتي يقودها سائق ويليامز الاحتياطي في الفورمولا واحد جاك أيتكن والأرجنتيني أوغسطين كانابينو.

وقد أكملت المراكز الثلاثة الأولى سيارة بايكوليس التي انطلقت أولًا.

سيارة "تو سيز موتورسبورت" تمتعت بمعارك محتدمة في المقدمة مع سائق الفورمولا إي أوليفر رولاند، لكنّها تراجعت إلى المركز الرابع بعد مرور 12 ساعة.

وضمن فئة "جي تي إي"، ما تزال بورشه في الصدارة مع سيارتها رقم 93 بفارق يناهز نصف لفّة أمام فريق رومان غروجان، والذي عاد بعد حادثة تصادم مبكرة مع كاثرين ليغي.

المركزان الثالث والرابع من نصيب سيارتَي بورشه رقم 92 و91 على الترتيب.

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