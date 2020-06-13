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لومان 24 ساعة الافتراضي: "دبليو آر تي" في الصدارة بعد مرور الساعة الأولى

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لومان 24 ساعة الافتراضي: "دبليو آر تي" في الصدارة بعد مرور الساعة الأولى
13-06-2020

تصدّر فريق "إي-تيم دبليو آر تي" بقيادة كيلفن فان دير ليند منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي بعد الساعة الافتتاحية أمام ستوفيل فاندورن الذي يقود سيارة "فيلوس إي سبورتس" رقم 16.

امتلك فان دير ليند - الذي يتشارك قيادة السيارة رقم 30 مع درييز فانثور وسائقَي المحاكاة فابريس كورنيلز وآرني سكونفليت - صدارة اقتربت من 6 ثوانٍ بعد انطلاقه من المركز الثاني.

في المقابل، تواجد سائق مرسيدس في الفورمولا إي ستوفيل فاندورن على بعد عدّة ثوانٍ في المركز الثاني، بينما كان ماكس فيرشتابن سائق الفورمولا واحد في المركز الثالث، حيث يتشارك قيادة سيارته في فريق "تيم ريدلاين" رقم 20 مع سائق الفورمولا واحد الآخر لاندو نوريس.

أمّا سيارة بايكوليس رقم 4 التي انطلقت من المركز الأوّل، فقد تصدرت المراحل الأولى مع سائق الفورمولا إي السابق توم ديلمان، لكنّه تلقى عقوبة المرور من خط الحظائر إثر انطلاقته المبكرة، ليعود في المركز الـ 17.

تشكيلة فرناندو ألونسو وروبينز باريكيللو تراجعت إلى مركز متأخّر بعدما توقف الإسباني لبعض الإصلاحات على السيارة وكذلك لينفّذ عقوبة الثانية التي تلقاها إثر اصطدامه مع سيارة بورشه رقم 94 التي يقودها سايمون دي سيلفيسترو بحلول منتصف الساعة الأولى.

وقد عانت سيارات أخرى من مشاكل، ومنها سيارة تويوتا غازو ريسينغ رقم 8 والتي انزلقت أثناء قيادتها من قِبَل برندون هارتلي عند منعطف إنديانابوليس، حيث عانت من ضرر بالغ، بينما عانت السيارة رقم 15 التي يقودها الأب والابن آندي وسيب برياولكس من مشاكل في الاتصال.

صدارة فئة "جي تي إي" كانت من نصيب سيارة ديمبسي بروتون ريسينغ بورشه رقم 88 مع لويك هارتوغ بفارق 10 ثوانٍ، تبعتها سيارة بورشه التي انطلقت أولًا رقم 93 التي يقودها الفائز بلومان 24 ساعة الحقيقي موسم 2015 نيك تاندي.

شاهدوا بثًا مباشرًا للسباق ...

 
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