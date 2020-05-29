لوكلير وجيوفينازي يتسابقان لصالح فيراري في سباق لومان 24 ساعة الافتراضيّ

سيُسجّل لوكلير مشاركته الأولى في لومان ضمن لعبة "آرفاكتور2" الذي تمّ تنظيمه ضمن شراكة بين نادي سيارات الغرب المُنظّم للسباق الحقيقيّ، وبطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" ومنصّة موتورسبورت للألعاب الخاصة بنا.

وسيُقام السباق يومَي 13 و14 يونيو المقبل في الموعد الأصليّ لسباق لومان 24 ساعة الحقيقيّ قبل تأجيله إلى 19 و20 سبتمبر بسبب وباء كورونا.

وبالرغم من أنّ لوكلير فاز في مناسبتين وحقّق خمسة منصّات تتويج متتالية في سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة للفورمولا واحد في لعبة 2019، إلّا أنّه لا يتمتّع بخبرة واسعة على منصّات المحاكاة الأكثر تقدّمًا.

وسيتشارك لوكلير واحدة من ثلاث سيارات "آي.اف كورسيه" المشاركة مع جيوفينازي سائق ألفا روميو الذي سجّل مشاركة فعليّة في لومان على متن سيارة فيراري 488 في نسخة 2018 من السباق، إلى جانب دافيد تونيزا بطل الرياضات الإلكترونيّة للفورمولا واحد وإنزو بونيتو الفائز بسباق الأبطال الإلكترونيّ في 2018.

وسيتشارك أربعتهم سيارة فيراري 488 المُطلقة مؤخّرًا في لعبة "آر.فاكتور 2" هذا الأسبوع في فئة "جي.تي.إي" التي سيكون فيها أبرز منافسيهم أستون مارتن، وبورشه وكورفيت.

أمّا في فئة "ال.ام.ب1" الرئيسيّة فإنّ ستّة سائقين حقيقيين سيتسابقون في سباق لومان 24 ساعة الافتراضيّة، حيث سيحلّ كينتا ياماشيتا بطل سوبر جي تي في 2019 مكان كازوكي ناكاجيما بجوار سيباستيان بويمي وبرندون هارتلي في صفوف تويوتا.

في المقابل سيُشارك فرناندو ألونسو في فئة "ال.ام.بي2" بجوار روبنز باريكيللو سائق الفورمولا واحد السابق.

وسيُشارك كذلك ماكس فيرشتابن، ولاندو نوريس، وبيير غاسلي في فئة "ال.ام.بي2"، مثلما هو الحال مع خوان بابلو مونتويا، وجون-إريك فيرن، وأنطونيو فيليكس دا كوستا، وستوفيل فاندورن وأوليفر رولاند.

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.