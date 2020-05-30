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لوكلير سيُسجّل مشاركته الأولى في سباقات الرالي كروس الافتراضيّة في مرسى ياس

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لوكلير سيُسجّل مشاركته الأولى في سباقات الرالي كروس الافتراضيّة في مرسى ياس
30-05-2020

سيُسجّل شارل لوكلير نجم فيراري في الفورمولا واحد مشاركته الأولى الافتراضيّة في الرالي كروس خلال الجولة الأولى من سلسلة الرياضات الإلكترونيّة لبطولة العالم للرالي كروس من بوابة حلبة مرسى ياس غدًا الأحد.

بات لوكلير من أكثر السائقين النشطين في الرياضات الإلكترونيّة خلال فترة الوباء، حيث حقّق انتصارَين وثلاثة منصّات تتويج إضافيّة في سلسلة الجائزة الكبرى الافتراضيّة للفورمولا واحد.

وسينتقل أصيل موناكو إلى لعبة "ديرت 2.0" للمشاركة في سباقات الرالي كروس ضمن السلسلة الدعويّة التي تُقام في شراكة مع منصّتنا "موتورسبروت للألعاب".

وقبل تسجيل انضمامه المتأخّر، تجهّز صاحب الـ 22 ربيعًا لمشاركته الأولى على الأسطح المختلطة هذا الأسبوع عبر التسابق إلى جانب بعض المتنافسين الأكثر خبرة الذين سيُواجههم في فئة "المحترفين"، بمن فيهم تيمي هانسن بطل العالم للرالي كروس، وكذلك تيمو شايدر بطل "دي تي ام" مرّتين والذين يتسابق حاليًا في بطولة العالم للرالي كروس على أرض الواقع.

يُشار إلى أنّ جولة مرسى ياس من سلسلة الرياضات الإلكترونيّة للرالي كروس سيتمّ عرضها مباشرة على موقعنا "موتورسبورت.تي في".

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