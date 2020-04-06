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eSports / تقرير السباق

لوكلير يهيمن على مجريات سباق ألبرت بارك الافتراضي في أولى مشاركاته بالرياضة الإلكترونية 

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لوكلير يهيمن على مجريات سباق ألبرت بارك الافتراضي في أولى مشاركاته بالرياضة الإلكترونية 
06-04-2020

هيمن شارل لوكلير نجم الفورمولا واحد على مجريات سباق ألبرت بارك الافتراضي للفورمولا واحد، وذلك في أولى مشاركاته بسباقات المحاكاة، أمام كريستيان لاندغارد ناشئ رينو. 

أقيمت الجائزة الكبرى الافتراضية الثانية - كبديل عن الحدث الفعليّ الحقيقي المؤجل في فيتنام - على أرض حلبة ألبرت بارك الأسترالية الافتراضية وذلك لأن حلبة فيتنام غير موجودة ضمن لعبة الفورمولا واحد 2019. 

وأحرز لاندغارد سائق الفورمولا 2 قطب الانطلاق الأول أمام لوكلير وجورج راسل سائق ويليامز. 

لكنّ عقوبة إرجاعه خمسة مراكز بسبب حادثته مع لاندغارد في التصفيات، دفعت بأصيل موناكو إلى قطب الانطلاق الأول. 

استفاد لوكلير من هذه الأفضلية ليتصدر السباق بأريحية في اللفة الافتتاحية، وواصل على هذا النهج طوال الـ 29 لفة التي شكلت السباق الافتراضي. 

وقال لوكلير بعد انتهاء السباق: "لقد كان صعباً بشكل لا يصدق! أنا أتصبب عرقاً بشكل جنوني. سباق رائع. اشتريت اللعبة منذ ثمانية أيام، وأمضيت فيها الكثير من الساعات بالفعل. خمس ساعات يومياً على الأقل!". 

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وفاز سائق فيراري بالسباق بفارق 14 ثانية أمام لاندغارد الذي انتزع المركز الثاني من آرثر شقيق لوكلير في المنعطف الأول من اللفة الثامنة. 

وخرج لاندغارد إلى المنطقة العشبية عند الخروج من المنعطف لكنه عاد إلى المسار، ليأخذ المركز الثاني من آرثر، الذي خرج بدوره إلى المنطقة الحصوية وتراجع إلى المركز الرابع. 

أما راسل فاحتل المركز الثاني لفترة وجيزة لكنه سيارته انزلقت في المنعطف الأول من اللفة الخامسة ليتراجع خلف لاندغارد وآرثر لوكلير. 

وأنهى البريطانيّ بالمركز الثالث على منصة التتويج بعد خطأ آرثر لوكلير، الذي تجاوز أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو لاحقاً. 

ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي، احتل المركز السادس أمام لويس ديليتراز سائق فريق هاس الاحتياطيّ، والذي احتكّ بدوره مرتين بالحائط خلال السباق. 

أليكسندر ألبون سائق ريد بُل تقدم إلى المركز الثالث خلال اللفة الافتتاحية قبل أن تنزلق سيارته بين المنعطفين 11 و12 ليتراجع حتى المركز 15. 

تعافى لاحقاً إلى المركز الثامن أمام جيمي برودبينت ونيكولاس لاتيفي ناشئ الفورمولا واحد. جنسن باتن بطل العالم لموسم 2009 لم ينجح بالإنهاء ضمن المراكز العشرة الأولى واكتفى بالمركز 11. 

يشار إلى أنّ الجولة الافتراضية الثانية ستقام بعد أسبوعين على حلبة شنغهاي الافتراضية. 

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