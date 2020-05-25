لورينزو يعود إلى المنافسات من بوابة جائزة سيلفرستون الافتراضية

اعتزل بطل العالم ثلاث مرات في "موتو جي بي" المشاركة في السباقات نهاية الموسم الماضي وذلك بعد الفترة الصعبة التي أمضاها مع هوندا.

لكنه عاد إلى ياماها خلال الفترة الشتوية بدور سائق الاختبارات الرسميّ، وكان من المتوقع أن يشارك في جولة كتالونيا شهر يونيو/حزيران المقبل، قبل أن تجبر جائحة فيروس "كورونا" في تأجيل وتعليق كل شيء.

وسيكون لورينزو أحد دراجَين اثنين يمثلان ياماها في منافسات الجائزة الكبرى الافتراضية، والتي لن تضمّ سوى ثمانية دراجين.

وسيشارك فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها الذي أحرز قطب الانطلاق الأول في ثلاث من الجولات الأخيرة، مع جوان مير دراج سوزوكي.

أما مشاركة دوكاتي فستكون مع ميشيل بيرو، فرانشيسكو باغانيا وتيتو راباط.

هوندا ستشارك مع تاكاكي ناكاغامي بينما سيغيب أليكس ومارك ماركيز للمرة الأولى.

وسيكمل لورينزو سافادوري تشكيلة الدراجين المشاركين في السباق الذي يبلغ طوله عشر لفات على حلبة سيلفرستون الافتراضية ضمن لعبة "موتو جي بي 20".

سينطلق السباق الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث سيتمّ بثّ لمحات من التصفيات قبل السباق مع مؤتمر صحفي افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ذلك.

يشار إلى أن البطولة تأمل إطلاق مجريات الموسم يوم 19 يوليو/تموز المقبل، مع سباقَين في أسبوع واحد على حلبة خيريز الإسبانية.