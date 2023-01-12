كيفية مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي المذاع رقميًا حول العالم

أعلنت ألعاب موتورسبورت اليوم عن إقامة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي - الجولة الختامية لسلسلة لومان الافتراضية المثرة - نهاية هذا الأسبوع في 14 و15 يناير/كانون الثاني.

وقد جذبت قائمة المشاركين المليئة بالنجوم في الحدث اهتمام شبكات البث الكبيرة من حول العالم بما فيها "موتور تريند أون ديماند" في أمريكا الشمالية، "سي ان بي سي بان" في أمريكا اللاتينية وأوروبا، "يوروسبورت بلاير" حول العالم و "ام-نت سوبر سبورت" في أقاليم جنوب الصحراء في أفريقيا.

حيث ستقوم هذه الشبكات ببث الحدث رقميًا من خلال منصات "أو تي تي" وخدمات الطلب، حيث سيكون ذلك الحدث الشهير والمثير متاحًا للملايين في منازلهم حول العالم.

ويتضمن الحدث أبطالًا من عالم رياضة السيارات وكذلك الألعاب الإلكترونية من كافة بقاع الأرض، بما فيهم بطل العالم في الفورمولا واحد ماكس فيرستابن والذي سيسابق من موناكو، فيليبي دروغوفيتش بطل الفورمولا 2 والذي سيكون في البرازيل وبطل الفورمولا 3 فيكتور مارتينز والذي سيشارك من فرنسا وينضم إليه نجما الإندي كار رومان غروجان وفيلكس روزينكفيست، إلى جانب مجموعة من نجوم السباقات الحقيقية والافتراضية.

هذا وتستضيف حلبة سيلفرستون في المملكة المتحدة عرضًا تلفزيًا مباشرًا يغطي هذا الحدث الفريد الذي يستمر ليومين، إذ سيرحب أستوديو التغطية بفريق تعليق خبير يتألف من المذيع الرئيسي لبطولة العالم للتحمل مارتن هافين، خبيري السباقات الواقعية والافتراضية كريس ماكارثي ولويس ماكغلايد، إلى جانب معلق رياضة السيارات المتمرس بين كونستاندوروس.

فيما سيتواجد عدد من المراسلين حول العالم لعمل لقاءات حية ومنهم هايلي إدموندز في باريس وأليكس براندل سائق "دبليو إي سي" ومذيع الفورمولا 2 والفورمولا 3 في المملكة المتحدة.

كما نُشير إلى أن السباق سيشهد مشاركة 180 متسابقًا من 41 دولة يقودون 45 سيارة (حيث يتناول 4 سائقين على كل سيارة على مدار الـ 24 ساعة)، والذين سيتواجدون على 164 جهاز محاكاة مختلف حول العالم.

وستقوم يوروسبورت بتغطية الحدث كاملًا بيوميه مباشرة ضمن مناطقها في أوروبا على يوروسبورت بلاير، كما ستكون التغطية العالمية على موتورسبورت.تي في.

ومع وجود عدد من السائقين الناجحين من أوروبا الشرقية، فإن الحدث سيُذاع مباشرة كذلك في كرواتيا (ماكس سبورت)، بولندا (موتوويزجا اف بي وسبورت كلاب)، سلوفاكيا (أرينا) وأوكرانيا (سبورت تي في القناة الثانية)، إلى جانب مالتا (تي في ام سبورت+) وتركيا (بي إن).

موتور تريند ستغطي كامل السباق مباشرة في أمريكا الشمالية وعلى خدمة "أو تي تي"، بينما ستعرض "تي واي سي" في المكسيك أول وآخر ساعة من الحدث داخل البلد. "ام نت سوبرسبورت وأفريقا اكس بي" ستعرضات الحدث في أقاليم الصحراء الجنوبية في أفريقيا، وبالتالي توسيع التغطية إلى أربع قارات حول العالم. وأخيرًا ستكون هنالك تغطية في فيجي (اف بي سي) وسنغافورة (متأخرة) على سينغتيل.

وعلاوة على كل تلك التغطيات المباشرة بالأعلى، فإن نطاقًا واسعًا من المناطق سيعرض ملخصًا خاصًا مدته 52 دقيقة بعد الحدث. والمعلومات عن هذه الشبكات بما فيها سي ان بي سي، ديزني/فوكس في الصين وسبورت1 في الهند سيتم الإعلان عنها تباعًا.

جديرٌ بالذكر أن القناة الرسمية لـ إي سي أو ودبليو إي سي على يوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي ستعرض كامل الحدث مباشرة من البداية وحتى النهاية، إلى جانب الموقع الرسمي لسلسلة لومان الافتراضية (www.lemansvirtual.com). هذا ويبدأ البث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش فيما ينطلق الحدث الأكبر في الرياضات الإلكترونية في الساعة 13:00.