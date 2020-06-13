فيرشتابن ينسحب من صدارة لومان 24 ساعة الافتراضي إثر مشكلة تقنية ودراما تواجه لوكلير

تواجد فيرشتابن رفقة زملائه بالفريق لاندو نوريس، غريغر هوتو وأتذي كيرخوف بانتظام ضمن معركة الصدارة في السباق الذي يتمّ تنظيمه من قِبَل بطولة العالم للتحمّل، نادي سيارات الغرب وألعاب موتورسبورت.

ومع بلوغ نقطة الساعات الثماني الأولى من السباق، تعرض الهولندي لأضرار على سيارته الافتراضية من فئة "ال ام بي2" ضمن حادثة غريبة في خط الحظائر عندما خرج معترضًا مسار سيارة "أكسل موتورسبورت" رقم 21.

وكان سائق ريد بُل في الفورمولا واحد قادرًا على العودة إلى السباق بعد تلك الحادثة ليتواجد في المركز الثاني، ومن ثم اقتناص الصدارة مستفيدًا من وقفة صيانة غير مخطط لها لفريق لسيارة فريق "فيلوس" رقم 16.

ومع سيارة متضررة، اقتربت سيارة ريبيلليون ويليامز رقم 13 من الهولندي سريعًا، حيث تواجد سائقها رافايليلي مارسيلو ضمن حدود ثانية من فيرشتابن قبل مواجهة سائق ريدلاين لسلسلة من المشاكل التقنية التي تسببت باصدام سيارته بالحواجزعندما منعطفات بورشه.

وتوقف فيرشتابن لإصلاح سيارته ومن ثمّ سلّم مهام القيادة لكيرخوف الذي بدأ رحلة العودة للعشرة الأوائل.

وتمكن مارسيلو من الحفاظ على صدارته أمام سائق الفورمولا إي أوليفر رولاند على متن سيارة "تو سيز موتورسبورت"، بينما أكملت سيارة ريبيلليون ويليامز الأخرى ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

في المقابل، وضمن فئة "جي تي إي"، عانى شارل لوكلير من طلعة ثانية كارثية على متن سيارته فيراري 488 جي تي إي، حيث انزلقت سيارته من المركز الثاني بعد خروجه من خط الحظائر.

وذلك قبل مواجهته مشاكل تقنية ما تسبب بتراجع سيارته إلى المركز الأخير بالاقتراب من الساعة العاشرة من السباق، حيث يقود السيارة الآن سائق الفورمولا واحد الآخر أنطونيو جيوفينازي.