فيرشتابن يُثني على "الأداء الجيد جداً" للفائز بنهائي كأس "غران توريزمو" العالمي

الهولندي الذي يقود كذلك مع فريق "ريد لاين" ضمن سباقات المحاكاة، تواجد خلال النهائي في موناكو.

وبعد أن شاهد هيزال يهيمن بشكل كامل على النهائي بعد الفوز بأربعة سباقات منطلقاً من قطب الانطلاق الأول، أوضح فيرشتابن أنّ تقديم مثل هذا الأداء في مواجهة منافسة شرسة كان أمراً مثيراً للإعجاب.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنه جيد جداً، لقد رأينا الطريقة التي هيمن بها على المنافسة".

وأكمل: "كذلك، هناك الكثير من الناس الذين يشاهدون طوال الوقت، لذا فالمسألة لا تتعلق بالقيادة وحسب، بل إن الضغط يأتي من عدد المتابعين الكبير".

وتابع: "لذا، نعم، إنه سريع جداً. أعني أن أولئك الشبان (الذين وصلوا للنهائيات) جميعهم يمتلكون أداءً رفيعاً، لذا أن يحرز الفوز في أربعة سباقات بتلك الطريقة، أعتقد أنه أظهر بأنه جيد جداً، جداً".

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بالمقابل، أوضح هيزال أن تواجد فيرشتابن في الحدث لمتابعة تطوره منحه حافزاً إضافياً، حيث رحّب بالثناء الذي تلقاه من سائق ريد بُل الفائز بسباق جائزة البرازيل الكبرى مؤخراً.

فقال: "كنتُ أعلم أن ماكس سيتواجد لمشاهدة التصفيات العالمية، لذا كان ذلك بمثابة حافز إضافي بالنسبة لي كي أظهر لهم قدراتي ’يمكنني القيام بذلك’".

وأكمل: "لو قال (بعض الأمور الجيدة حيالي) سأشعر بالفخر حقاً، لأنه ربما سيكون النجم التالي في الفورمولا واحد وبالتأكيد سيحرز لقب بطولة العالم لو حصل على سيارة جيدة".

وأضاف: "أحبّذ التفكير في ذلك خلال كل سباق؛ أنّ البعض يقولون ’حسناً إنهم سائقو محاكاة وحسب’. لكنّ ماكس مهتمّ حقاً بسباقات المحاكاة. وذلك يعجبني حقاً. وكذلك من الجميل للغاية أن يعجب بي كمشاهد".

وقد لا يتمكن هيزال من الدفاع عن لقبه العالمي في "غران توريزمو" العام المقبل لأن تصفيات الموسم المقبل في 2020 ستتضارب على الأغلب مع فترة دراسته حينها.

لكن فيرشتابن يرى أنه قد توجد طريقة ما كي يجد الوقت للمنافسة.

فقال: "نعم، دعونا نرى ما يمكننا القيام به. بالنسبة له، ربما يمكنه الجمع بين الأمرين".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه وبطبيعة الحال، إن أحرزتَ الفوز بحدث كهذا، فسيرفع من مستواك لدرجة قد لا تضطر فيها لتكراره".