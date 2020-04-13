فيرشتابن يتجه للمشاركة في سباقات السيارات الرياضية الإلكترونية

الهولندي الذي يشارك عادة في سباقات المحاكاة، سينضم إلى الطاقم الكامل من سائقي جاغوار لأربعة سباقات على حلبتي سيلفرستون وبرشلونة الافتراضيتين.

حيث قال: "أنا أتطلع قدماً للمشاركة".

وأكمل: "سيكون تحدياً صعباً، إذ ستكون تلك سيارة لا أمتلك الخبرة في قيادتها ضمن سباقات المحاكاة".

وأردف: "حاولتُ قيادة سيارات رياضية عدة مرات في ’آي.ريسينغ’ ومن الصعب للغاية إدارة كل شيء بالشكل الصحيح. أتطلع قدماً للمنافسة!".

واستكمل: "نحن نخوض السباقات عبر الإنترنت كثيراً، ونأمل أن نقدم أداءً طيباً!".