أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
35 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / سباق لومان الافتراضي / أخبار عاجلة

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
27-05-2020

سيخوض سائقا الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، حيث سيتشاركان قيادة سيارة "ال ام بي2" لصالح فريق سباقات المُحاكاة "تيم ريدلاين".

سيُقام سباق لومان 24 ساعة الافتراضي - والذي يُعدّ شراكة بين منظمي السباق الحقيقي نادي سيارات الغرب "أيه سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" وألعاب موتورسبورت - في الموعد الأصلي للحدث الحقيقي في 13 - 14 يونيو/حُزيران، والذي تمّ تأجيله إلى 19 - 20 سبتمبر/أيلول المُقبل بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

اقرأ أيضاً:

ويُعدّ فيرشتابن سائق ريد بُل ريسينغ ونوريس سائق مكلارين أوّل سائقَي فورمولا واحد حاليين يتم تأكيد مشاركتهما في الحدث الافتراضي، حيث سيتشاركان مهام قيادة سيارة "أوريكا 07 ال ام بي 2"، ضمن الفئة الأعلى من السباق، إلى جانب "جي تي إي"، وذلك لصالح فريق سباقات المُحاكاة المعروف "تيم ريدلاين". فيما سيُكمل نجما السباقات الافتراضية أتزي كيرخوف وغيرغر هوتو تشكيلة الفريق.

وقد تم الكشف الأسبوع الماضي عن قائمة المشاركين المتألفة من 50 جهة مشاركة بين فرق من "دبليو إي سي" ومصنعين، وفرق متخصصة في سباقات المُحاكاة، إلى جانب فريق بينسكي الأمريكي العريق.

اقرأ أيضاً:

وتعتبر مشاركة بينسكي من بين 30 مشاركة ضمن فئة السيارات النموذجية، مع سيارة "أوريكا 07" من الفئة الثانية "إل إم بي 2" والتي ستنضم إلى ثلاثة سيارات من حاملي لقب لومان: فريق تويوتا غازو ريسينغ عن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي 1".

كما سيتواجد كذلك فريق ريبيليون المستقل ضمن فئة "إل أم بي 1"، والذي أعلن انسحابه من جميع سباقات السيارات بعد انتهاء سباق لومان 24 ساعة لهذا العام، حيث سيشارك بأربع سيارات "إل أم بي 2" بشراكةٍ مع ويليامز للرياضة الإلكترونية.

وسيضم كل فريق سائقَين محترفين على الأقل حاملين لرخصة "فيا" الدولية، وسائقَي محاكاة كحدّ أقصى.

ومن المتوقع أن يشهد تحالف "ريبيليون-ويليامز" سائقي محاكاة من ويليامز إلى جانب سائقي ريبيليون.

إضافة إلى ذلك فإن فريق "بايكوليس" من الفئة الأولى، والذي لم يشارك طوال موسم 2019-2020 حتى الآن، سيشارك بسيارة واحدة.

ويتصدر فريق سيناتيك ألبين حامل لقب لومان عن الفئة الثانية، مشاركي هذه الفئة، والتي تضم كذلك فريق أوليفيه بانيس السائق الفائز بسباق موناكو للفورمولا واحد في موسم 1996.

أما فرق المحاكاة فتتصدرها ثلاثٌ من بطولة فيلوس إي.سبورتس لومان الإلكترونية ومشاركة واحدة من فريق ريدلاين العريق في مجال السباقات الإلكترونية.

ويُمكنكم الاطّلاع على بقية قائمة المشاركين من هنا.

تجدر الإشارة إلى أن سباق لومان 24 ساعة الافتراضي سيبثّ مباشرة عبر الإنترنت على منصة "موتورسبورت.تي في" وموقعنا "موتورسبورت.كوم".

المقال التالي
أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية

المقال السابق

أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل eSports
الحدث سباق لومان الافتراضي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

2
فورمولا 1

تحليل: الخاسر الأكبر من طلاق فيتيل وفيراري

3
فورمولا 1

اختبار: هل تستطيعون معرفة السائق من الصورة؟

4
eSports

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

16د

أحدث ملفات الفيديو

مباشر: الجولة الخامسة من تحدي 01:00:00
eSports

مباشر: الجولة الخامسة من تحدي "دي تي أم" الكلاسيكي

مباشر: الجولة السادسة من تحدي السباق في المنزل 02:00:00
eSports

مباشر: الجولة السادسة من تحدي السباق في المنزل

مباشر: الجولة الخامسة من منافسات 04:00:00
eSports

مباشر: الجولة الخامسة من منافسات "في.أل.أن" الإلكترونية

مباشر: الجولة السادسة من 02:00:00
eSports

مباشر: الجولة السادسة من "إي.ناسكار هيت" برو

مباشر: الجولة الرابعة - سلسلة الأبطال للسباقات الإلكترونية 02:00:00
eSports

مباشر: الجولة الرابعة - سلسلة الأبطال للسباقات الإلكترونية

أحدث الأخبار

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية
eSpt

أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية

لورينزو يعود إلى المنافسات من بوابة جائزة سيلفرستون الافتراضية
eSpt

لورينزو يعود إلى المنافسات من بوابة جائزة سيلفرستون الافتراضية

فريق بينسكي من بين 50 جهة مشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

فريق بينسكي من بين 50 جهة مشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

نوريس يتجه لخوض مشاركته الثالثة في سلسلة السيارات الرياضة الإلكترونية
eSpt

نوريس يتجه لخوض مشاركته الثالثة في سلسلة السيارات الرياضة الإلكترونية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.