فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سيُقام سباق لومان 24 ساعة الافتراضي - والذي يُعدّ شراكة بين منظمي السباق الحقيقي نادي سيارات الغرب "أيه سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمّل "دبليو إي سي" وألعاب موتورسبورت - في الموعد الأصلي للحدث الحقيقي في 13 - 14 يونيو/حُزيران، والذي تمّ تأجيله إلى 19 - 20 سبتمبر/أيلول المُقبل بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

ويُعدّ فيرشتابن سائق ريد بُل ريسينغ ونوريس سائق مكلارين أوّل سائقَي فورمولا واحد حاليين يتم تأكيد مشاركتهما في الحدث الافتراضي، حيث سيتشاركان مهام قيادة سيارة "أوريكا 07 ال ام بي 2"، ضمن الفئة الأعلى من السباق، إلى جانب "جي تي إي"، وذلك لصالح فريق سباقات المُحاكاة المعروف "تيم ريدلاين". فيما سيُكمل نجما السباقات الافتراضية أتزي كيرخوف وغيرغر هوتو تشكيلة الفريق.

وقد تم الكشف الأسبوع الماضي عن قائمة المشاركين المتألفة من 50 جهة مشاركة بين فرق من "دبليو إي سي" ومصنعين، وفرق متخصصة في سباقات المُحاكاة، إلى جانب فريق بينسكي الأمريكي العريق.

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وتعتبر مشاركة بينسكي من بين 30 مشاركة ضمن فئة السيارات النموذجية، مع سيارة "أوريكا 07" من الفئة الثانية "إل إم بي 2" والتي ستنضم إلى ثلاثة سيارات من حاملي لقب لومان: فريق تويوتا غازو ريسينغ عن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي 1".

كما سيتواجد كذلك فريق ريبيليون المستقل ضمن فئة "إل أم بي 1"، والذي أعلن انسحابه من جميع سباقات السيارات بعد انتهاء سباق لومان 24 ساعة لهذا العام، حيث سيشارك بأربع سيارات "إل أم بي 2" بشراكةٍ مع ويليامز للرياضة الإلكترونية.

وسيضم كل فريق سائقَين محترفين على الأقل حاملين لرخصة "فيا" الدولية، وسائقَي محاكاة كحدّ أقصى.

ومن المتوقع أن يشهد تحالف "ريبيليون-ويليامز" سائقي محاكاة من ويليامز إلى جانب سائقي ريبيليون.

إضافة إلى ذلك فإن فريق "بايكوليس" من الفئة الأولى، والذي لم يشارك طوال موسم 2019-2020 حتى الآن، سيشارك بسيارة واحدة.

ويتصدر فريق سيناتيك ألبين حامل لقب لومان عن الفئة الثانية، مشاركي هذه الفئة، والتي تضم كذلك فريق أوليفيه بانيس السائق الفائز بسباق موناكو للفورمولا واحد في موسم 1996.

أما فرق المحاكاة فتتصدرها ثلاثٌ من بطولة فيلوس إي.سبورتس لومان الإلكترونية ومشاركة واحدة من فريق ريدلاين العريق في مجال السباقات الإلكترونية.

ويُمكنكم الاطّلاع على بقية قائمة المشاركين من هنا.

تجدر الإشارة إلى أن سباق لومان 24 ساعة الافتراضي سيبثّ مباشرة عبر الإنترنت على منصة "موتورسبورت.تي في" وموقعنا "موتورسبورت.كوم".