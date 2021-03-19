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eSports / أخبار

فيراري توسّع من سلسلتها الخاصة بالسباقات الإلكترونية في 2021

وسعت فيراري من سلسلتها الرسمية للرياضة الإلكترونية في 2021، وذلك بعد النجاح الذي شهدته النسخة الأولى العام الماضي، حيث ستستضيف منافسة خاصة للمتابعين متعلقة بالكسوة اللونية.

فيراري توسّع من سلسلتها الخاصة بالسباقات الإلكترونية في 2021

كجزء من سعي المصنع الإيطالي نحو الانخراط بشكل أكبر في عالم المحاكاة، جذبت سلسلة فيراري للرياضة الإلكترونية أكثر من 20.000 مشارك خلال 2020، حيث نجح الإيطالي جيوفياني دا سالفو بالتفوق على الجميع، ليحجز مكاناً له ضمن فريق الأكاديمية الرسمي للسباقات الإلكترونية.

وستنطلق المنافسة، التي تقام على منصة "أسيتو كورسا"، مجدداً مع جولات تأهيلية تبدأ من الشهر المقبل. وستضم سيارتين حصريتين: فيراري 488 إيفو وسيارة 488 جي تي 3 إيفو الجديدة.

وستستمرّ الجولات التأهيلية حتى شهر يوليو/تموز. حيث سيتأهل أسرع 48 مشاركاً إلى الجولات التسابقية التي ستستمر بين شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني. أسرع 24 سائقاً سيشاركون في جولة نهائية منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول وذلك لفرصة نيل مقعدٍ ضمن فريق فيراري الرسمي للسباقات الإلكترونية لعام 2022.

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وتأمل فيراري مع الصيغة الجديدة التي تضمّ فئة بسيارة واحدة، بجذب عدد أكبر من المشاركين.

وبالإضافة إلى الجوائز المالية التي سيتلقاها الفائزون، فإن فيراري ستقيم منافسة للمرة الأولى حيال الكسوة اللونية.

وتود فيراري من المتابعين تقديم تصاميمهم، وسيتم استعمال التصماميم الأكثر شعبية ضمن اللعبة، وكذلك ضمن السباقات الإلكترونية الرسمية.

يشار إلى أنّ المنافسة مفتوحة أمام جميع قاطني الاتحاد الأوروبي بعمر فوق 18 عاماً.

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