فريق بينسكي من بين 50 جهة مشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سيقام السباق كتعاون بين بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" و"موتوسبورت للألعاب".

وسيشكل هذا الحدث الافتراضي عودة اسم بينسكي إلى السباق العريق - على منصة "آر.فاكتور2" - للمرة الأولى منذ نسخة عام 1971.

وكان روجر بينسكي مالك الفريق قد عبّر عن اهتمامه بالمشاركة الفعلية بالسباق الأسطوري بعد الكشف عن قوانين فئة "أل أم دي أتش" الجديدة وكذلك فئة السيارات الخارقة لموسم 2022.

وتعتبر مشاركة بينسكي من بين 30 مشاركة ضمن فئة السيارات النموذجية، مع سيارة "أوريكا 07" من الفئة الثانية "إل إم بي 2" والتي ستنضم إلى ثلاثة سيارات من حاملي لقب لومان: فريق تويوتا غازو ريسينغ عن الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي 1".

كما سيتواجد كذلك فريق ريبيليون المستقل ضمن فئة "إل أم بي 1"، والذي أعلن انسحابه من جميع سباقات السيارات بعد انتهاء سباق لومان 24 ساعة لهذا العام، حيث سيشارك بأربع سيارات "إل أم بي 2" بشراكةٍ مع ويليامز للرياضة الإلكترونية.

وسيضم كل فريق سائقَين محترفين على الأقل حاملين لرخصة "فيا" الدولية، وسائقَي محاكاة كحدّ أقصى.

ومن المتوقع أن يشهد تحالف "ريبيليون-ويليامز" سائقي محاكاة من ويليامز إلى جانب سائقي ريبيليون.

إضافة إلى ذلك فإن فريق "بايكوليس" من الفئة الأولى، والذي لم يشارك طوال موسم 2019-2020 حتى الآن، سيشارك بسيارة واحدة.

ويتصدر فريق سيناتيك ألبين حامل لقب لومان عن الفئة الثانية، مشاركي هذه الفئة، والتي تضم كذلك فريق أوليفيه بانيس السائق الفائز بسباق موناكو للفورمولا واحد في موسم 1996.

أما فرق المحاكاة فتتصدرها ثلاثٌ من بطولة فيلوس إي.سبورتس لومان الإلكترونية ومشاركة واحدة من فريق ريدلاين العريق في مجال السباقات الإلكترونية.

وضمّ فريق ريدلاين سابقاً نجوماً من الفورمولا واحد أمثال ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس ضمن سباقات 24 ساعة افتراضية، حيث أحرزا الفوز بسباق سبا 24 ساعة الافتراضي شهر يوليو/تموز الماضي على منصة "آي.ريسينغ".

وستتواجد سيارة واحدة لفريق بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد والفائز مرتين بسباق لومان 24 ساعة، فرناندو ألونسو.

وستكون هناك 20 مشاركة ضمن فئة "جي تي" من أستون مارتن، فيراري، بورشه وكورفيت.

وستمثل بورشه ثماني سيارات من بينها أربع مدعومة مصنعياً بالتعاون مع فريقها للسباقات الإلكترونية.

كما ستشارك أستون مارتن، وإيه.أف كورسي فيراري، بثلاث سيارات لكل فريق بينما ستكتفي كورفيت بسيارتين.

ومن بين المشاركات العشر الاحتياطية، هناك فريق "فوردزيلا" من فورد، و"جي.درايف ريسينغ" بطل سلسلة لومان الإلكترونية لعام 2018.

وسيتم الكشف عن لائحة السائقين المشاركين خلال الأسابيع المقبلة.

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تجدر الإشارة إلى أن سباق لومان 24 ساعة الافتراضي سيبثّ مباشرة عبر الإنترنت على منصة "موتورسبورت.تي في".