فريقا "ريل تيم هيدروجين" و"بي ام دبليو ريدلاين" يفوزان بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تقدّم دروغوفيتش سائق الفورمولا 2 على متن سيارة "ريل تيم هيدروجين" رقم 70 الـ 50 سيارة المشاركة مع 200 سائق لانطلاقة السباق الافتراضي في الثانية بعد ظهر السبت 15 يناير/كانون الثاني.

وكان زميل دروغوفيتش بالفريق رييتفيلد قد حقق قطب الانطلاق الأول بفارق جزئين بالألف من الثانية أمام سيارة الفريق رقم 123 بقيادة ماكس فيرشتابن.

وضمن فئة "جي تي إي"، انطلق فريق ريد بُل ريسينغ إيسبورتس على متن سيارة كورفيت من المركز الأول إثر لفة صاروخية من سيباستيان جوب.

وبينما نجح دروغوفيتش في إكمال أول منعطفين في الصدارة، لكنه سرعان ما خسرها مع تجاوزه من قِبَل فيرشتابن في اللفة الافتتاحية.

وتقدم الهولندي لبناء فارق في الأمام، فيما تقدّم جايمس بالدوين سائق فيلوس إي سبورتس من المركز الرابع إلى الثاني في المراحل الأولى، حيث كان في ملاحقة حامل لقب بطولة العالم في الفورمولا واحد.

وقد أسس ذلك لمعركة استمرت في الساعات الست الأولى بين فيرشتابن وبالدوين وفريقيهما، ريدلاين وفيلوس.

وشهد السباق انسحاب داني جانكاديللا سائق مرسيدس بيتروناس إثر مشكلة في المحرك بعد مرور 3 ساعات.

ومع دخول السباق في الفترة المسائية، تواجدت سيارة ريدلاين رقم 123 بأريحية في الصدارة مع السائق ماكسيمليان بينيكي.

وبعد إكمال 7 ساعات وعودة فيرشتابن خلف مقود السارة من جديد، خرج الهولندي بعدائية على الحفف الجانبية، إذ انزلقت سيارته واصطدمت بالحواجز بشكل عنيف لينفصل إطاريها وتنسحب من السباق.

وقد تقدّمت السيارة رقم 70 إلى الصدارة إثر ذلك، حيث قاد رولاند في الفترة الليلية قبل أن يسلّم مهام القيادة إلى سميدل مع أولى ساعات الفجر.

وقد خسر فريق فيلوس المركز الثاني لصالح ريبيلليون قبل أن يتسبب اصطدام سيارته مع أخرى في دحض آمالهم ع فقدانه للوقود قبل 3 ساعات من النهاية لينسحب من السباق.

وقد شهدت فئة "ال ام بي" العديد من الحوادث، لعل أبرزها تلك التي انفصل فيها الجناح الخلفي لسيارة خوان بابلو مونتويا إثر اصطدامه بالحائط، قبل أن يصطدم نجله سيباستيان بالحواجز وينسحب على متن سيارة بورشه.

وبالانتقال إلى فئة "جي تي إي"، فلم تكن المنافسة أقل حدّة. حيث تراجع دينيس ليند على متن سيارة كورفيت من الصدارة.

ليستفيد من ذلك فريق بورشه إيسبورتس في الساعة الافتتاحية ليتصدر مع سيارتيه أمام سيارة فريق "بي ام دبليو ريدلاين" رقم 71.

ونجحت سيارة بي ام دبليو في التقدم إلى الصدارة بعد 7 ساعات، بينما ظلّت بورشه قريبة في الخلف ولكن مع استراتيجية غير مثالية رغم امتلاكها لوتيرة أفضل.

كما ضربت الدراما بورشه بقوة في ساعات الليل لتخسر إحدى سيارتيها وتنافس بواحدة فقط في مواجهة بي ام دبليو التي تقدمت لإحراز الفوز في النهاية.

نتيجة "جي تي إي" في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سيارة "بي ام دبليو ريدلاين" رقم 71 - 367 لفة

سيارة "بورشه إيسبورتس" رقم 91

سيارة "بروتون كومبتيشن" رقم 77

الترتيب العام لفئة "ال ام بي" في سلسلة لومان الافتراضية

سيارة "ريل تيم هيدروجين ريدلاين" رقم 70 - 91 نقطة

سيارة "ريبيلليون جي بي اكس إيسبورتس" رقم1 - 90.5 نقطة

سيارة "فلويد بايكوليس-برست" رقم 4 - 88.5 نقطة

الترتيب العام لفئة "جي تي إي" في سلسلة لومان الافتراضية

سيارة "بي ام دبليو ريدلاين" رقم 71 - 127 نقطة

سيارة "بورشه إيسبورتس" رقم 91 - 101.5 نقطة

سيارة "بروتون كومبتيشن" رقم 88 - 55.5 نقطة