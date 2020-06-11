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eSports / أخبار عاجلة

فاندورن وسولبرغ أول المشاركين في سباق اﻷبطال الافتراضي

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11-06-2020

بات ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي وبيتر سولبرغ أسطورة الراليات، من بين أول المشاركين في أول نسخة افتراضية على اﻹطلاق من سباق اﻷبطال الذي سيقام في وقت لاحق من هذا الشهر.

ستقام أول نسخة افتراضية من سباق اﻷبطال يوم السبت 28 يونيو/حزيران الساعة 18:00 بتوقيت المملكة المتحدة. وسيتمّ بثه مباشرة عبر اﻹنترنت على قناتَي سباق اﻷبطال الخاصتين ضمن منصتي يوتيوب وفيسبوك.

وسيقام الحدث الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت"، بصيغة مماثلة لسباق اﻷبطال الحقيقي.

سيخوض المشاركون منافسات سباق الأبطال الافتراضي على بعضٍ من أهم الحلبات في تاريخ الحدث، مثل المسارات التي تضم مناطق حصوية وأخرى أسفلتية لحلبة "غران كاناريا" اﻷصلية، وكذلك منعطفات أستاد ويمبلي في لندن.

وتمّ بناء المسارات ضمن لعبة "أسيتو كورسا"، إذ لم يتمّ استعمال أيّ منها في المنافسات من قبل.

وسيكون فاندورن، سولبرغ وكذلك رينيه راست سائق "دي تي أم"، وبينيتو غيرا حامل لقب سباق اﻷبطال أول المشاركين المُعلنين في هذا الحدث الافتراضي.

وسيتمّ اﻹعلان عن أسماء سائقين جدد خلال اﻷيام المقبلة.

حيث قال فريدريك جونسون رئيس سباق اﻷبطال: "بطلا النسختين اﻹلكترونيتين السابقتين إنزو بونيتو وجايمس بالدوين أثبتا أنهما قادران على نقل مهاراتهما من العالم الافتراضي إلى الحقيقي. الآن، سنرى كيف سيكون أداء أفضل السائقين الحقيقيين في سباق اﻷبطال الافتراضي على حلبات مماثلة".

وأكمل: "لقد رأينا ظاهرة الرياضات اﻹلكترونية تنمو بشكل هائل خلال اﻷشهر الماضية خلال فترة الحجر. نود أن نجعل سباق اﻷبطال الافتراضي مسك الختام لهذه الفترة الحماسية من سباقات المحاكاة، قبيل انطلاق أول سباق فورمولا واحد حقيقي لهذا الموسم.".

وأردف: "ما زال الغموض يحيط بإمكانية تنظيم فعاليات رياضية بوجود جمهور، لكننا نريد جعل سباق اﻷبطال الافتراضي ممتعاً للجميع".

واستكمل: "سيحظى الجميع بالفرصة نفسها للفوز بغض النظر عن السلسلة التي جاؤوا منها. مؤخراً رأينا عدة حوادث كبيرة ضمن سباقات المحاكاة، لكن اطمئنوا… في المسارات المتوازية لسباق اﻷبطال لن يرتطم المشاركون ببعضهم البعض".

من جهته، قال سولبرغ: "من الرائع الاجتماع مجدداً مع اﻷصدقاء واﻷشخاص من رياضة السيارات في سباق اﻷبطال الافتراضي".

وأكمل: "قمت بشراء معدّات المحاكاة لابني أوليفر منذ شهرين. وقام بتجهيزكل شيء، لكنني بدأت باستعمالها كذلك أكثر منه! لقد تحسنتُ كثيراً حتى أنني فزت بسباق وأحرزت قطب  الانطلاق اﻷول في إنديانابوليس".

وأردف: "مع كل هذا الاهتمام الحالي بسباقات المحاكاة، أعتقد أنها ستكون مستوى جديداً من المنافسة. وستكون معركة قوية للغاية وممتعة للمشاهدة. احتفالات الانتصار في سباق اﻷبطال الحقيقي لا مثيل لها، على أمل أن نتمكن من تقديم أمر ما مشابه لها في السباق الافتراضي".

بالمقابل، قال فاندورن الذي سيخوض منافسات سباق لومان 24 الافتراضي خلال هذا الأسبوع: "بعد الفوز بتحدي السباق في المنزل للفورمولا إي، أتطلع قدماً للمنافسة في مواجهة سائقين من سلاسل مختلفة في سباق الأبطال الافتراضي قبل استئناف الموسم السادس".

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