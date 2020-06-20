جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

شهدت النسخة الافتراضية لسباق التحمّل الأشهر مشاركة 200 سائق يتنافسون من خلال 170 جهاز مُحاكاة، حيث أقيم السباق بالتعاون بين بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، نادي سيارات الغرب "أيه سي أو" وألعاب موتورسبورت.

وشارك 50 فريقًا في الحدث، بما فيهم الفريق الأمريكي العملاق بينسكي، إلى جانب حامل لقب لومان فريق تويوتا، في حين كان بطل العالم في الفورمولا واحد مرّتين فرناندو ألونسو ونجوم الفئة الملكة الحاليون ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي ولاندو نوريس من بين السائقين المشاركين.

وقد تحدّث جيرار نوفو المدير التنفيذي لـ"دبليو إي سي" عن مراحل تشكيلة قائمة المشاركين التي توجّب تقليصها من 83 إلى 50، إلى جانب الدروس التي يرى أن بوسع سباق لومان الحقيقي تعلّمها من النسخة الافتراضية.

"قلت لفريقي أنّ ذلك مثل ما نقوم به عند تنظيم بطولة دبليو إي سي، حيث نمضي شهرين خلال الشتاء نتصل خلالهما بجميع الفرق ليكونوا جزءًا من البطولة. الآن أنت تقوم ببيع هذا السباق، ولديك أسبوع واحد، وترغب بأجمل شبكة انطلاق ممكنة لم تر مثلها من قبل" قال نوفو.

وأضاف: "حظينا بشبكة انطلاق رائعة، وكنا محظوظين بالطبع بسبب الإغلاق، لكن أن تعمل على تنظيم هكذا حدث في 5 أسابيع فقط لهو أمر مذهل للغاية".

وتابع: "بعد الحدث، كنت أنظر فيما تعلّمناه وما يُمكن استلهامه من النسخة الافتراضية لتحسين السباق الحقيقي. حيث اكتشفنا الكثير من الأمور التي يمكن للعالم الافتراضي جلبها إلى العالم الحقيقي من خلال ذلك السباق".

في المقابل، أشاد نوفو بالجهود التنظيمية المذهلة لتقديم سباق التحمّل، والذي فاز به فريق ريبيليون ويليامز إي سبورتس، على الرُغم من المشاكل التقنية التي ألقت بظلالها على السباقات التجريبية التي أقيمت قُبيل نهاية أسبوع السباق الفعلي الذي شهد ما يقارب 23 ساعة من المنافسات المستمرة مع توقفين فقط.

حيث قال: "لا أحد سيكون قادرًا الآن على تفسير عدم مواجهتنا لمزيد من المشاكل خلال السباق. ليس لدينا تفسير، حيث كان هنالك اختلاف شاسع بين السباقات التجريبية التي قمنا بها والسباق الفعلي".

وأكمل: "لكن سيكون من غير المنصف عدم الاعتراف يحقيقة أن آر فاكتور 2 قدمت اللعبة بشكل جيّد للغاية يومي السبت والأحد، وكذلك القول بأنّنا كنا مرتاحين ومتفائلين في اليوم السابق للحدث وبوسع أيّ سائق إخباركم بذلك. ولذلك علينا أن نشيد كثيرًا بالفريق التنظيمي، فريق الأحلام ذاك، كونهم جهّزوا لذلك السباق ضمن مستوى عالٍ وجدي للغاية".

على جانب آخر، أبدى نوفو سعادته من التأثير الإيجابي الذي كان للسباق الافتراضي في الحفاظ على استقرار فرق دبليو إي سي الحقيقية، في ظل تأجيل ختام موسم 2019/2020 الحقيقي.

فقال: "لقد استغلّوا السباق الافتراضي للإبقاء على سعادة رعاتهم وشركائهم. تلقينا العديد من رسائل الشكر من الفرق كون السباق ساعدهم في الحفاظ على الفريق ضمن المستوى المثالي".

واختتم: "وضع الإغلاق الحالي محبط للغاية، لذلك كان هذا السباق قيمة مضافة جيّدة أخرى لم أتوقعها على الإطلاق".

جديرٌ بالذكر أنّ سباق لومان 24 ساعة الحقيقي سيُقام في 19 و20 سبتمبر/أيلول المُقبل بعد تأجيل موعده بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".