أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث انتهى
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / أخبار عاجلة

غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي

المشاركات
التعليقات
غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي
19-06-2020

بات رومان غروجان سائق فريق هاس للفورمولا واحد، أندي بريو حامل لقب بطولة السيارات السياحية ثلاث مرات وتيمي هانسن بطل رالي كروس 2019، آخر المنضمين لمنافسات سباق الأبطال الافتراضي.

سيشهد يوم 28 يونيو/حزيران الجاري إطلاق أول نسخة افتراضية من سباق الأبطال، الحدث التقليدي السنوي الذي يجمع أبطال رياضة السيارات بجميع فئاتها منذ 1988.

 وبات غروجان أول سائق فورمولا واحد يسجل مشاركته في الحدث، لينضم إلى سائقين أمثال ستوفيل فاندورن وبيتر سولبيرغ. ولا يعتبر غروجان غريباً عن سباق الأبطال، إذ أحرز الفوز ضمن فئة السائقين لنسخة 2012.

اقرأ أيضاً:

بريو، الذي أعلن مؤخراً أنه لن يشارك ضمن مواسم كامل بعد الآن، سيشارك في الحدث الافتراضي، بعد تسع مشاركات له في الحدث الحقيقي. بينما ستكون هذه المشاركة الأولى لتيمي هانسن.

يشار كذلك إلى أن بينيتو غيرا البطل السابق للحدث، وكذلك رينيه راست المنضم حديثاً إلى فريق أودي في الفورمولا إي، سيشاركان في الحدث الافتراضي، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت"، وسيتم بثه مباشرة على موقعي موتورسبورت.كوم وموتورسبورت.تي في.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

المقال السابق

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة , eSports

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"التعليقات الكاذبة" التي أشعلت حرباً باردة بين هاميلتون وريد بُل على وسائل التواصل الاجتماعي

2
موتو جي بي

"موتو جي بي" تكشف عن الروزنامة المعدلة لموسم 2020

3
فورمولا 1

هاميلتون يفوز بلقبه السادس مع تحقيق بوتاس للانتصار في سباق أوستن

4
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن استعمال وحدة استعادة الطاقة الحرارية للمرة الأولى في سيارة تجارية

5
فورمولا 1

لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

أحدث ملفات الفيديو

الجولة الخامسة الختامية في أس.آر.أو 03:00:00
eSports

الجولة الخامسة الختامية في أس.آر.أو

الجولة الثالثة: سلوفاكيا - سباقات الشاحنات الأوروبية الإلكترونية 01:00:00
eSports

الجولة الثالثة: سلوفاكيا - سباقات الشاحنات الأوروبية الإلكترونية

رالي كروس الإلكتروني: النسخة النرويجية 02:30:00
eSports

رالي كروس الإلكتروني: النسخة النرويجية

الجولة السابعة: إي.ناسكار برو هيت 02:00:00
eSports

الجولة السابعة: إي.ناسكار برو هيت

السباق الرسمي الثاني في غران توريزمو 02:00:00
eSports

السباق الرسمي الثاني في غران توريزمو

أحدث الأخبار

غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي
eSpt

غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

استئناف سباق لومان الافتراضي بعد العلم الأحمر الثاني وعودة فيرشتابن ونوريس إلى السباق
eSpt

استئناف سباق لومان الافتراضي بعد العلم الأحمر الثاني وعودة فيرشتابن ونوريس إلى السباق

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة
eSpt

لومان 24 ساعة الافتراضي: فريق ريبيليون ويليامز ما زال في الصدارة بعد 16 ساعة

لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب
eSpt

لومان 24 ساعة الافتراضي: سيارتا ريبيليون في الصدارة بعد 12 ساعة وريدلاين تنسحب

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.