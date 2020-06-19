غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي

سيشهد يوم 28 يونيو/حزيران الجاري إطلاق أول نسخة افتراضية من سباق الأبطال، الحدث التقليدي السنوي الذي يجمع أبطال رياضة السيارات بجميع فئاتها منذ 1988.

وبات غروجان أول سائق فورمولا واحد يسجل مشاركته في الحدث، لينضم إلى سائقين أمثال ستوفيل فاندورن وبيتر سولبيرغ. ولا يعتبر غروجان غريباً عن سباق الأبطال، إذ أحرز الفوز ضمن فئة السائقين لنسخة 2012.

بريو، الذي أعلن مؤخراً أنه لن يشارك ضمن مواسم كامل بعد الآن، سيشارك في الحدث الافتراضي، بعد تسع مشاركات له في الحدث الحقيقي. بينما ستكون هذه المشاركة الأولى لتيمي هانسن.

يشار كذلك إلى أن بينيتو غيرا البطل السابق للحدث، وكذلك رينيه راست المنضم حديثاً إلى فريق أودي في الفورمولا إي، سيشاركان في الحدث الافتراضي، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت"، وسيتم بثه مباشرة على موقعي موتورسبورت.كوم وموتورسبورت.تي في.