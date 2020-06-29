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eSports / تقرير السباق

غروجان/بالدوين يحرزان الفوز في سباق الأبطال الافتراضي

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غروجان/بالدوين يحرزان الفوز في سباق الأبطال الافتراضي
29-06-2020

أحرز رومان غروجان سائق فريق هاس للفورمولا واحد وجايمس بالدوين سائق فريق "فيلوتشي" الفوز بمنافسات سباق الأبطال الافتراضي، بينما أحرز تيمي هانسن حامل لقب رالي كروس، الفوز ضمن الفئة الفردية.

أحرز غروجان وبالدوين الفوز ضمن كأس الأمم الافتراضي حين تغلبا على هانسن وجوان كريستوفرسن في الحدث الذي أقيم بالتعاون مع "ألعاب موتورسبورت".

اضطر غروجان للانسحاب من المنافسات الفردية في الدقيقة الأخيرة بسبب مسألة عائلية طارئة، لكنه كان قادراً على إكمال المنافسة ضمن فئة الفرق، ليخسر أحد سباقاته لصالح فريق "أول ستارز".

لحسن الحظ، تمكن بالدوين بطل النسخة الإلكترونية من سباق الأبطال 2019، من الفوز في جميع سباقاته، بما فيها السباق النهائي الحاسم في مواجهة هانسن الفائز ضمن الفئة الفردية.

وحجز بالدوين موقعه ضمن فريق "أول ستارز" إلى جانب غروجان بعد أن تفوق على نيلز نوجوكز سائق ريد بُل إي.سبورتس بفارق 0.068 ثانية فقط.

وفي وقت سابق من صباح الأحد، هزم هانسن منافسه روبن غارسيا الابن بطل "ناسكار مكسيكو" مرتين. وضمن فئة المجموعات، تفوق هانسن على بينيتو غيرا بطل سباق الأبطال 2019، لكنه خسر في مواجهة رينيه راست.

انسحاب غروجان من الفئة الفردية في سباق الأبطال الافتراضي كان يعني تقدم هانسن إلى المنافسات التالية بعد أن احتل المركز الثاني خلف راست.

Louis Deletraz, Stoffel Vandoorne

Louis Deletraz, Stoffel Vandoorne

Photo by: Race of Champions

Antonio Felix da Costa crash

Antonio Felix da Costa crash

Photo by: Race of Champions

ونجح هانسن بالتفوق على غريمه بيتر سولبرغ في ربع النهائي ليواجه راست في نصف النهائي. وكان الأخير يتجه للتفوق على هانسن للمرة الثانية لكن سيارته انزلقت قبل مليمترات من النهاية ما أفسح المجال أمام هانسن لإقصاء راست.

خطأ غارسيا الابن في النهائي، انتهى به على المنطقة العشبية، ما منح هانسن طريقاً مفتوحاً للفوز.

وكان غارسيا قد وصل إلى النهائي بعد خروج أنطونيو فيليكس دا كوستا من نصف النهائي، وحادثة رافايللي مارسيللو في ربع النهائي.

وفي ربع النهائي كذلك، تمكن دا كوستا من إقصاء ستوفيل فاندورن، الذي كان قد حقق سلسلة متتالية من الانتصارات ضمن مجموعته في مواجهة مارسيللو، لويس ديليتراز وبرونو سبينغلر.

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