غاسلي وفاندورن وفيرن ينضمون للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

ستدور منافسات السباق الافتراضي الذي يقام على منصة "آر.فاكتور2"، بالشراكة مع منظم سباق لومان 24 ساعة نادي سيارات الغرب "إي سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، على مدار يومي 13 - 14 يونيو/حزيران المقبل، ضمن نفس موعد السباق الحقيقي الذي تمّ تأجيله.

وسيشارك أبطال سلسلة لومان الإلكترونية بأربع سيارات ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي 2"، على متن كل منها سائقان محترفان حقيقيان، وسائقا محاكاة، كما تنص القوانين.

وسيقود غاسلي سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد وفيرن المؤسس الشريك لفيلوس، وكذلك يارنو أومبير سائق رينو السابق للسباقات الإلكترونية، وإسحاق غيلسين.

أما السيارة الثانية ستضم فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي ونورمان ناتو الذي كان ضمن تشكيلة ريبيليون في الفئة النموذجية الأولى "إل إم بي 1".

كما سيشارك كذلك إيمون مورفي سائق المحاكاة إلى جانب توميك بوادزيز سائق أكاديمية فيلوس صاحب عمر الـ 14 عاماً.

وستضم تشكيلة السيارة الثالثة جايمس بالدوين الذي يمتلك مشاركات قوية في السباقات الإلكترونية والحقيقية، إلى جانب ساشا فينيستراز سائق تويوتا المصنعيّ وبطل الفورمولا 3، مع ريان تفيتر وتوم لارتيلو.

وسيخوض السائقون المنافسة في مواجهة سائقين أمثال ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس القادمين من الفورمولا واحد، واللذين سيتشاركان سيارة من الفئة الثانية لفريق "ريد لاين" المخضرم في السباقات الإلكترونية.

من بين السائقين الذين أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى المنافسات: فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وكذلك جيناكارلو فيزيكيلا سائق الفورمولا واحد السابق.

يشار إلى أن سباق لومان 24 الافتراضي سيبث مباشرة على منصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.