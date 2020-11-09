أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
Canceled
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

المشاركات
التعليقات
عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

تلقت شركة "كودماسترز" المختصة بتطوير الألعاب الإلكترونية، والمطوّر الرسمي للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية عرضاً للاستحواذ بمبلغ 973 مليون دولار أمريكي من قبل الناشر الأمريكي "تيك-تو إنترأكتيف".

شركة "كودماسترز" البريطانية تستعمل "ألعاب موتورسبورت" ضمن مشاريعها في الرياضة الإلكترونية المتعلقة بلعبة "ديرت رالي"، كما تستضيف حالياً النسخة الثانية من منافسات الرياضة الإلكترونية العالمية للعبة رالي كروس والتي اجتذبت ما يقارب 1.24 مليون مشاهدة مباشرة.

كما نظمت كذلك "ألعاب موتورسبورت" سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، الحدث الرياضي الإلكتروني الأضخم في التاريخ بجمهور وصل إلى 14.2 مليوناً. إلى جانب نشر سلسلة لعبة "ناسكار هيت" الإلكترونية.

"تيك-تو" تمتلك علامات "2 كيه" و"روكستار غيمز" التجارية - تود إضافة الفورمولا واحد كذلك إلى مجموعتها من الألعاب الإلكترونية، من بينها ألعاب كرة السلة والغولف أيضاً.

تأسست "كودماسترز" عام 1986، وتعتبر من بين أقدم استوديوهات الألعاب البريطانية، ولعب اهتمامها بالسباقات الإلكترونية دوراً محورياً في تحولها إلى أهم الأسماء في الصناعة. وقد تلقت عرضاً بقيمة 485 سنتاً للسهم الواحد يوم الجمعة الماضي، ويبدو أن مجلس إدارة الشركة البريطانية سيُوصي مالكي الأسهم بقبول هذا العرض.

وبعد إطلاق منصة "بلايستيشن" للألعاب الإلكترونية، نشرت "كودماسترز" سلسلتها المرموقة "توكا" لسباقات السيارات السياحية، والتي تمّ استيحاؤها من بطولة السيارات السياحية البريطانية، وكذلك سلسلة "كولين ماكراي"، والتي تطوّرت لاحقاً إلى "ديرت رالي"، قبل التوجيه لإنتاج ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية بدءاً من 2009. 

وأوقفت "كودماسترز" العمل على سلسلة سباقات السيارات السياحية بعد إطلاق نسخة 2006 من "توكا ريس درايفر 3"، بينما باتت "ألعاب موتورسبورت" تمتلك رخصة طويلة الأمد لإنشاء وتقديم لعبة مبنية على بطولة السيارات السياحية البريطانية بدءاً من 2022.

كسوة مرسيدس السوداء في لعبة الفورمولا واحد

كسوة مرسيدس السوداء في لعبة الفورمولا واحد

تصوير: كودماسترز

وقامت "كودماسترز" بتطوير 13 لعبة إلكترونية للفورمولا واحد، آخرها كانت نسخة 2020، والتي تتوافر على أجهزة بلايستيشن، أكسبوكس والحاسب الشخصي وكذلك منصة غوغل ستاديا.

وجاء في بيان أصدرته الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "ترى ’تيك-تو’ أن الاندماج بين ’تيك-تو’ و’كودماسترز’ سيجمع بين اثنتين من أهم مؤسستين ترفيهيتين في عالم تطوير الألعاب، وبتناغم رائع بين العناوين التي تنشرها ’تيك-تو’ وألعاب السباقات التي تقدمها ’كودماسترز’".

وأكمل البيان: "علاوة على ذلك، ترى ’تيك-تو’ إمكانية تعزيز حضور ’كودماسترز’ عبر شبكة النشر والتوزيع العالمية، والتي تتضمن العمليات التحليلية والتسويقية والتطويرية إضافة إلى تقييم الأداء السوقي للعلامات التجارية".

وفي التفاصيل، تمّ عرض مبلغ 973 مليون دولار أمريكي كصفقة استحواذ، حيث ارتفعت أسهم "كودماسترز" بمقدار 8.6 بالمئة إلى 479 بنساً مساء يوم الجمعة بتوقيت لندن. أما أسهم "تيك-تو" فقد ارتفعت 3 بالمئة تقريباً خلال نفس الفترة. ويتوجب اتخاذ قرار الموافقة من عدمها على الاستحواذ حتى موعد أقصاه 4 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لقوانين المملكة المتحدة بهذا الخصوص.

يشار إلى أن "كودماسترز" قد وقعت مؤخراً صفقة لتطوير لعبة رسمية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بدءاً من 2023.

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

المقال السابق

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل eSports

الأكثر شعبية اليوم

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي
eSports eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: ميلر يتفوق على إسبارغارو خلال التجارب الحرة الثانية في فالنسيا

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس راسل هاميلتون للاعتذار عن تعليقاته "الغبية والطائشة" عقب سباق البرتغال

تحليل: هل سيخرج هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد في 2021؟
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل سيخرج هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد في 2021؟

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي قلقة إزاء برنامج اختبارات إطارات 18 إنشًا في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي
eSpt eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية
eSpt eSports / نشرة صحفية

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل
eSpt eSports / أخبار عاجلة

ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل

شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية
eSpt eSports / أخبار عاجلة

شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية

الأكثر شعبية

1
eSports

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

58د
2
فورمولا 1

سيدل: نجاح مرسيدس قد يُلهم مكلارين للسعي وراء الإنجازات

3
موتو جي بي

روسي: تجميد تطوير المحركات في 2021 "ليس عذرًا" لياماها

4
فورمولا 1

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

5
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد ستبني سيارات معدّلة لاختبار إطارات 18 إنشًا لموسم 2021

أحدث الأخبار

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي
eSpt

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية
eSpt

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل
eSpt

ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل

شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية
eSpt

شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية

بثّ منافسات "إي ناسكار هيت برو ليغ" على قناة "آر إي في" الكندية
Misc

بثّ منافسات "إي ناسكار هيت برو ليغ" على قناة "آر إي في" الكندية

أحدث ملفات الفيديو

الجولة 12: إي ناسكار هيت - برو ليغ 01:30:00
eSports

الجولة 12: إي ناسكار هيت - برو ليغ

سباق الأبطال الافتراضي: نهائي بطل الأبطال 01:56
eSports

سباق الأبطال الافتراضي: نهائي بطل الأبطال

سباق الأبطال الافتراضي: نهائي كأس الأمم 01:56
eSports

سباق الأبطال الافتراضي: نهائي كأس الأمم

السباق الثالث الرسمي لسلسلة غران توريزمو 02:00:00
eSports

السباق الثالث الرسمي لسلسلة غران توريزمو

سباق الأبطال الافتراضي 02:00:00
eSports

سباق الأبطال الافتراضي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.