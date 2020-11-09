عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

شركة "كودماسترز" البريطانية تستعمل "ألعاب موتورسبورت" ضمن مشاريعها في الرياضة الإلكترونية المتعلقة بلعبة "ديرت رالي"، كما تستضيف حالياً النسخة الثانية من منافسات الرياضة الإلكترونية العالمية للعبة رالي كروس والتي اجتذبت ما يقارب 1.24 مليون مشاهدة مباشرة.

كما نظمت كذلك "ألعاب موتورسبورت" سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، الحدث الرياضي الإلكتروني الأضخم في التاريخ بجمهور وصل إلى 14.2 مليوناً. إلى جانب نشر سلسلة لعبة "ناسكار هيت" الإلكترونية.

"تيك-تو" تمتلك علامات "2 كيه" و"روكستار غيمز" التجارية - تود إضافة الفورمولا واحد كذلك إلى مجموعتها من الألعاب الإلكترونية، من بينها ألعاب كرة السلة والغولف أيضاً.

تأسست "كودماسترز" عام 1986، وتعتبر من بين أقدم استوديوهات الألعاب البريطانية، ولعب اهتمامها بالسباقات الإلكترونية دوراً محورياً في تحولها إلى أهم الأسماء في الصناعة. وقد تلقت عرضاً بقيمة 485 سنتاً للسهم الواحد يوم الجمعة الماضي، ويبدو أن مجلس إدارة الشركة البريطانية سيُوصي مالكي الأسهم بقبول هذا العرض.

وبعد إطلاق منصة "بلايستيشن" للألعاب الإلكترونية، نشرت "كودماسترز" سلسلتها المرموقة "توكا" لسباقات السيارات السياحية، والتي تمّ استيحاؤها من بطولة السيارات السياحية البريطانية، وكذلك سلسلة "كولين ماكراي"، والتي تطوّرت لاحقاً إلى "ديرت رالي"، قبل التوجيه لإنتاج ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية بدءاً من 2009.

وأوقفت "كودماسترز" العمل على سلسلة سباقات السيارات السياحية بعد إطلاق نسخة 2006 من "توكا ريس درايفر 3"، بينما باتت "ألعاب موتورسبورت" تمتلك رخصة طويلة الأمد لإنشاء وتقديم لعبة مبنية على بطولة السيارات السياحية البريطانية بدءاً من 2022.

كسوة مرسيدس السوداء في لعبة الفورمولا واحد تصوير: كودماسترز

وقامت "كودماسترز" بتطوير 13 لعبة إلكترونية للفورمولا واحد، آخرها كانت نسخة 2020، والتي تتوافر على أجهزة بلايستيشن، أكسبوكس والحاسب الشخصي وكذلك منصة غوغل ستاديا.

وجاء في بيان أصدرته الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها: "ترى ’تيك-تو’ أن الاندماج بين ’تيك-تو’ و’كودماسترز’ سيجمع بين اثنتين من أهم مؤسستين ترفيهيتين في عالم تطوير الألعاب، وبتناغم رائع بين العناوين التي تنشرها ’تيك-تو’ وألعاب السباقات التي تقدمها ’كودماسترز’".

وأكمل البيان: "علاوة على ذلك، ترى ’تيك-تو’ إمكانية تعزيز حضور ’كودماسترز’ عبر شبكة النشر والتوزيع العالمية، والتي تتضمن العمليات التحليلية والتسويقية والتطويرية إضافة إلى تقييم الأداء السوقي للعلامات التجارية".

وفي التفاصيل، تمّ عرض مبلغ 973 مليون دولار أمريكي كصفقة استحواذ، حيث ارتفعت أسهم "كودماسترز" بمقدار 8.6 بالمئة إلى 479 بنساً مساء يوم الجمعة بتوقيت لندن. أما أسهم "تيك-تو" فقد ارتفعت 3 بالمئة تقريباً خلال نفس الفترة. ويتوجب اتخاذ قرار الموافقة من عدمها على الاستحواذ حتى موعد أقصاه 4 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لقوانين المملكة المتحدة بهذا الخصوص.

يشار إلى أن "كودماسترز" قد وقعت مؤخراً صفقة لتطوير لعبة رسمية لبطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بدءاً من 2023.