شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

تطور "كودماسترز" - التي تستعمل "ألعاب موتورسبورت" ضمن فعالياتها الخاصة بالرياضة الإلكترونية المبنية على منصة "ديرت رالي" - لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية منذ 2009.

وبعد التكهنات باستحواذ شركة "تايك كو" على "كودماسترز"، تبين أن "إي.إيه" قد توصلت لاتفاق مع المطور البريطانيّ على الاستحواذ، حيث تمتلك رصيداً كبيراً من ألعاب كرة القدم، كرة القدم الأمريكية وسلسلة "نيد فور سبيد" الشهيرة.

وكانت نتيجة تصويت مالكي الأسهم في كودماسترز: 63 إلى 13 لصالح الاستحواذ، وتبلغ قيمة مالكي أسهم المصوتين بالإيجاب أكثر من 98 بالمئة من الأسهم الإجمالية.

ونشرت شركة "إي.إيه" بياناً قصيراً أكدت فيه إتمام الاستحواذ، مشيرة إلى "أن ذلك سيمنح المتابعين واللاعبين فرصة جديدة ومثيرة لتجربة ألعاب سباقات حماسية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المزيد من المنصات والمزيد من المناطق حول العالم".

ومن غير المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ على تطوير لعبة الفورمولا واحد 2021 المقبلة.

حيث قال أندرو ويلسن المدير التنفيذي لدى "إي إيه": "نحن نرى أن هناك فرصة متميزة للغاية للجمع بين ’كوماسترز’ و’إي إيه’ لتقديم ألعاب رائعة جديدة إلى المتابعين".

واختتم: "صناعة الألعاب تزدهر وتكبر، وكذلك الحال مع فئة ألعاب السباقات، معاً سنكون في صدارة الحقبة الجديدة من عالم الترفيه".

يشار إلى أن "كودماسترز" تعمل على تطوير ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية، سلسلة "ديرت"، وكذلك "غريد" و"بروجكت غوثام". بينما تمتلك "إي.إيه" سلاسل "نيد فور سبيد" وكذلك "ريل ريسينغ" الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية.