أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة
20 فبراير
الحدث التالي خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة الدرعيّة 2
27 فبراير
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
25 مارس
الحدث التالي خلال
29 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
57 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه" التالي / "ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"
eSports / أخبار

شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

أكملت شركة "إلكترونيك آرتس" عملية الاستحواذ على شركة "كودماسترز" الجهة المطورة الرسمية للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية، بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي، لتبدأ ما وصفته "بحقبة جديدة ومثيرة في عالم ألعاب السباقات".

المشاركات
التعليقات
شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

تطور "كودماسترز" - التي تستعمل "ألعاب موتورسبورت" ضمن فعالياتها الخاصة بالرياضة الإلكترونية المبنية على منصة "ديرت رالي" - لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية منذ 2009.

وبعد التكهنات باستحواذ شركة "تايك كو" على "كودماسترز"، تبين أن "إي.إيه" قد توصلت لاتفاق مع المطور البريطانيّ على الاستحواذ، حيث تمتلك رصيداً كبيراً من ألعاب كرة القدم، كرة القدم الأمريكية وسلسلة "نيد فور سبيد" الشهيرة.

وكانت نتيجة تصويت مالكي الأسهم في كودماسترز: 63 إلى 13 لصالح الاستحواذ، وتبلغ قيمة مالكي أسهم المصوتين بالإيجاب أكثر من 98 بالمئة من الأسهم الإجمالية.

ونشرت شركة "إي.إيه" بياناً قصيراً أكدت فيه إتمام الاستحواذ، مشيرة إلى "أن ذلك سيمنح المتابعين واللاعبين فرصة جديدة ومثيرة لتجربة ألعاب سباقات حماسية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى المزيد من المنصات والمزيد من المناطق حول العالم".

ومن غير المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ على تطوير لعبة الفورمولا واحد 2021 المقبلة.

حيث قال أندرو ويلسن المدير التنفيذي لدى "إي إيه": "نحن نرى أن هناك فرصة متميزة للغاية للجمع بين ’كوماسترز’ و’إي إيه’ لتقديم ألعاب رائعة جديدة إلى المتابعين".

واختتم: "صناعة الألعاب تزدهر وتكبر، وكذلك الحال مع فئة ألعاب السباقات، معاً سنكون في صدارة الحقبة الجديدة من عالم الترفيه".

يشار إلى أن "كودماسترز" تعمل على تطوير ألعاب الفورمولا واحد الإلكترونية، سلسلة "ديرت"، وكذلك "غريد" و"بروجكت غوثام". بينما تمتلك "إي.إيه" سلاسل "نيد فور سبيد" وكذلك "ريل ريسينغ" الخاصة بأجهزة الهواتف الذكية.

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

المقال السابق

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

المقال التالي

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل eSports

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

3
فورمولا 1

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

4
فورمولا 1

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار
"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"
eSpt

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

20-02-2021
شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية
eSpt

شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

19-02-2021
مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"
eSpt

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

05-02-2021
شركة "إي.إيه" الأمريكية تتجه للاستحواذ على "كودماسترز" بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي
eSpt

شركة "إي.إيه" الأمريكية تتجه للاستحواذ على "كودماسترز" بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي

14-12-2020
عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي
eSpt

عرضٌ للاستحواذ على "كودماسترز" لتطوير الألعاب الإلكترونية بمبلغ يقارب المليار دولار أمريكي

09-11-2020
أحدث ملفات الفيديو
نهاية سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع الأخوين فيتيبالدي 02:46
eSports
15-02-2021

نهاية سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع الأخوين فيتيبالدي

انطلاقة سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع فيتيبالدي 02:50
eSports
15-02-2021

انطلاقة سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع فيتيبالدي

سلسلة 00:00
eSports
15-02-2021

سلسلة "تسارع" في الفورمولا إي: السباق الثالث

سلسلة 02:00:00
eSports
15-02-2021

سلسلة "تسارع" في الفورمولا إي: السباق الثاني

05:55
eSports
02-02-2021

"تسارع" فورمولا إي: ملخص السباق الأول - نيويورك

الأكثر شعبية اليوم

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ألفا روميو تخطط لحزمة تحديثات مبكرة في موسم 2021 للفورمولا واحد

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مشاكل الإطارات في سيلفرستون برهان على ضرورة عدم التراخي

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل تكشف النقاب عن مقاتلتها الجديدة "آر.بي16بي"

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بثٌ مباشر: حدث الكشف عن سيارة ألفا روميو "سي41"

أحدث الأخبار

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"
eSpt eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية
eSpt eSports / أخبار

شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"
eSpt eSports / أخبار

مالكو أسهم "كودماسترز" يوافقون على عرض الاستحواذ من قبل شركة "إي إيه"

شركة "إي.إيه" الأمريكية تتجه للاستحواذ على "كودماسترز" بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي
eSpt eSports / أخبار عاجلة

شركة "إي.إيه" الأمريكية تتجه للاستحواذ على "كودماسترز" بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.