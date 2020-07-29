شراكة طويلة الأمد بين "ألعاب موتورسبورت" وبطولة السيارات السياحية البريطانية لإنتاج لعبة فيديو وسلسلة رياضة إلكترونية

تمتلك "بي تي سي سي" تاريخاً عريقاً فيما يتعلق بألعاب الفيديو، إذ ستبدأ عملية التطوير لمنافسات العالم الافتراضي مع لعبة جديدة مقررة لموسم 2022.

سيتم تطوير لعبة "بي تي سي سي" الإلكترونية الجديدة من قبل فريق عمل "ألعاب موتورسبورت" للجيل الجديد من أجهزة الكونسولز وكذلك للحاسب الشخصي، باستعمال تقنيات ريادية متقدمة، مع خيار إضافي لتطوير نسخة للهاتف المحمول.

حيث قال آلان غاو، الرئيس التنفيذي لدى "بي تي سي سي": "أخيراً، فخورٌ بالقول أن الطلبات الهائلة من قبل المتابعين للحصول على لعبة إلكترونية رسمية من قبل ’بي تي سي سي، قد استُجيبت. تماماً مثل لعبة ’بي تي سي سي’ الأصلية، ستكون هذه اللعبة مخصصة تماماً للبطولة وستضم جميع السيارات، جميع السائقين وجميع الحلبات، وذلك غيض من فيض فيما يتعلق بالمكوّنات المثيرة التي ستقدمها اللعبة".

وأكمل: "إن تقديم اللعبة الجديدة الصحيح لجميع ما يحبه المتابعون في هذه البطولة من منافسات حماسية ومشوقة ومشاهدة ممتعة؛ يعتبر أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لي، للفرق وللسائقين في ’بي تي سي سي’. وليس لديّ أي شك بقدرة ’ألعاب موتورسبورت’ على تقديم ذلك".

من جهته، قال ستيفان هود رئيس "ألعاب موتورسبورت": "تمثل هذه الشراكة رسالة واضحة على الثقة الهائلة التي تضعها ’بي تي سي سي’ في ’ألعاب موتورسبورت’. لقد أظهر فريقنا حماسة كبيرة للعمل على هذا المشروع منذ اليوم الأول، كما أن طموحاتنا متماثلة. الفرصة سانحة أمامنا كي نتطلع قدماً للعمل وإثبات قدرتنا في رياضتنا، وتطوير لعبة وفريق إعلامي للعودة بالسلسلة إلى صدارة عالم الألعاب".

بالمقابل، قال بول كولمان المدير الإبداعي لدى "ألعاب موتورسبورت": "هناك طلب واضح ورغبة كبيرة بلعبة سيارات سياحية، ويسرّنا أن نكون الجهة التي تعمل على تحويل ذلك إلى واقع. يمتلك الكثير من أفراد طاقم العمل ذكريات جميلة من سلسلة الألعاب السابقة، كما أن أول عمل لي في عالم صناعة الألعاب كان يتمحور حول العمل على لعبة ’توكا ريس درايفر 2’. لدينا خطط مثيرة ولا نكاد نطيق صبراً للإعلان عنها".

يشار إلى أن انضمام بطولة "بي تي سي سي" إلى عائلة الألعاب الإلكترونية التي تنتجها "ألعاب موتورسبورت" يأتي بعد ألعاب لبطولات أخرى مثل سلسلة "ناسكار هيت برو ليغ" ورياضتها الإلكترونية، سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، سلسلة رالي كروس، تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي، وكذلك سلسلتي #NotTheGP ولومان الإلكترونية.