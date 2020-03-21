شراكة استراتيجية تجمع بين "موتورسبورت للألعاب" مع "فيلوس إي سبورتس"

أعلنت "موتورسبورت للألعاب" الشركة المختصة بالدمج بين تطوير ألعاب السباقات والرياضة الإلكترونية، عن شراكة استراتيجية مع جان إريك فيرن و"فيلوس إي سبورتس" لإنتاج وبثّ سلسلة ثورية جديدة في الرياضة الإلكترونية "#NotTheGP"، والتي ستتواصل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مع سباقٍ سيقام يوم الأحد 22 مارس/آذار.

سلسلة "NotTheGP" تعتبر فكرة جون إريك فيرن بطل العالم مرتين في الفورمولا إي، حيث جذبت طيفاً واسعاً من السائقين والمواهب الواعدة من جميع أنحاء عالم السباقات الحقيقي والافتراضي، إضافة إلى صنّاع المحتوى حول العالم. ستسمح هذه الشراكة لشركة "موتورسبورت للألعاب"، التي تعتبر جزءاً من شبكة موتورسبورت، الاستفادة من خبراتها الاستثنائية في مجالات الإدارة التنافسية والبثّ الحي لإنشاء سلسلة جولات سباقات رياضية إلكترونية مصغّرة من "NotTheGP" ستقام خلال مواعيد جولات بطولات سباقات السيارات المؤجلة بسبب وباء "كورونا".

حيث قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لشركة "موتورسبورت للألعاب": "لقد استثمرنا بشكل كبير في فريقنا للرياضة الإلكترونية، على صعيدي التقنيات والبنية التحتية خلال العام الماضي، وشراكة مثل هذه مع جون إريك وزملائه المبدعين في ’فيلوس’ لهو مؤشر على الرغبة بالتعاون".

وأكمل: "تمتلك ’NotTheGP’ طيفاً واسعاً من المواهب في الرياضة الإلكترونية على صعيدي اللعب وإنشاء المحتوى، لذا فإن هذه الشراكة ستسمح لكلا الطرفين نقل العمل إلى مستوى آخر".

وتابع: "مع تأجيل العديد من الأحداث الرياضية في سباقات السيارات حول العالم، فإن الرياضة الإلكترونية باتت في وضع مثالي لملء الفراغ والمساعدة في تقديم الترفيه للمتابعين في هذه الأوقات الصعبة".

وأردف: "لقد بتنا وبسرعة شريكاً موثوقاً لمالكي الأسهم التجارية في رياضة السيارات مع خبرات واضحة في تقديم منتج مثالي من بينها سلسلة سباقات لومان الإلكترونية وسلسلة ناسكار الإلكترونية كذلك. نجحنا خلال هذا الأسبوع وبسلاسة بإقامة حدث في ناسكار في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إدارة عن بعد من المملكة المتحدة، وبالزمن الحقيقي".

من جهته، قال جون إريك فيرن الشريك المؤسس وسفير "فيلوس إي سبورتس": "بعد النجاح الرائع لـ ’NotTheGP’ والتي تمّ إنشاؤها خلال 48 ساعة فقط من قبل فريقنا في ’فيلوس’، اتخذت قرار التواصل مع شبكة موتورسبورت، مالكة ’موتورسبورت للألعاب’، لتحويلها إلى سلسلة من الجولات. هذا التعاون يمثل فرصة رائعة تجمع خبراتنا سوية. هدفنا هو تقديم الترفيه والاسترخاء لجميع متابعي رياضة السيارات والألعاب الإلكترونية بأكبر قدر ممكن في جميع أنحاء العالم، بانتظار إمكانية استئناف جولات بطولات رياضة السيارات حول العالم. أنا مسرور للغاية بهذه الشراكة وكلي ثقة بالنجاح الكبير لمستقبل رياضتنا الإلكترونية بدعم ’موتورسبورت للألعاب’".

وكان سباق "NotTheGP" في الأسبوع الماضي قد جذب أكثر من مليونَي مشاهد بأكثر من 6 ملايين تفاعل. وضمّ السباق نجوماً من عالم سباقات السيارات من بينهم لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد، وستوفيل فاندورن سائق فريق مرسيدس في الفورمولا إي، وكذلك ثيبوت كورتواز حارس مرمى فريق ريـال مدريد. كما أن بثّ لاندو نوريس للحدث على منصة "تويتش" كسر الأرقام القياسية لبثّ الفورمولا واحد.

وتتضمن استثمارات "موتورسبورت للألعاب" في الرياضة الإلكترونية القدرة على إدارة وتوزيع البثّ عن بعد. حيث تمّ عرض هذه الميزة مساء يوم الأربعاء خلال حدث لسباقات "هيت برو ليغ في سلسلة ناسكار الإلكترونية" الذي تمت استضافته من المملكة المتحدة مع تعليقٍ من ثلاثة أماكن مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية قبل بثه للجمهور العالمي.