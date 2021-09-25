شاهدوا تصفيات سلسلة لومان الافتراضية وسباق الكأس مباشرة

تنطلق سلسلة لومان الافتراضية بموسمها 2021 - 2022 مع تصفيات السباق الأول للموسم في مونزا.

بعد ذلك، سيقام أول سباق في سلسلة كأس لومان الافتراضية، كذلك الحال في مونزا، حيث يشارك فيه المتأهلون الـ 30 الأوائل من التصفيات المفتوحة.

سيتنافس 21 فريقاً من فئة "إل إم بي2" و17 فريقاً من فئة "جي تي"، على مراكز انطلاق سباق مونزا 4 ساعات. كما تم الكشف عن لائحة السائقين المشاركين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

من بينهم لويس ديليتراز، سيرجيو سيتي كامارا، بيتسكي فيسر، ويل ستيفنز، تيمي هانسن ونيستور غيرولامي وغيرهم الكثير من السائقين المتميزين.

ومع كأس لومان الافتراضي، فإن السلسلة مفتوحة أمام الجميع على منصة "آر.فاكتور2"، حيث يخوض المشاركون ضمن نظام تنافسي للتصفيات. وستضم السباقات الثلاثة الأولى تصفيات مفتوحة.

السائقون الـ 30 الأوائل سيحصلون على فرصتهم للمنافسة ضمن نهائيات لومان شهر ديسمبر/كانون الأول، وبعدها ستتم دعوة أول سائقين للمشاركة في الحدث الأساسي لسلسلة لومان الافتراضية شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وانطلقت تصفيات سلسلة لومان الافتراضية الساعة السادسة مساء من يوم الأمس. هناك 20 دقيقة لفئة "جي تي" ومثلها لفئة "إل إم بي2". بعد ذلك، فإن السباق الأول لكأس لومان الافتراضي سيقام طوال 45 دقيقة بعد ذلك.

يمكن متابعة جميع المنافسات بشكل مباشرة عبر قنوات تاكسيون.جي جي على منصات: يوتيوب، فيسبوك وتويتش.

أما السباق الأساسي بطول أربع ساعات، فسيقام يوم السبت 25 سبتمبر/أيلول، بدءاً من 12.30، ويمكن متابعته على القنوات التالية.