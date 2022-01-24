سلسلة لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت" تحصد أكثر من 81 مليون مشاهدة

حصدت السلسلة الافتراضية المؤلفة من خمس جولات، اختُتمت بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي، مجموع مشاهدات مثير للإعجاب تجاوز 81 مليوناً.

أقيم سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الختامي بين يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني بمشاركة 50 سيارة و200 سائق من 39 جنسية مختلفة.

ودخل المشاركون في منافسات عبر 116 جهاز محاكاة حول العالم في 28 بلداً.

وشهدت المنافسات مشاركة أسماء شهيرة في مقدمتها ماكس فيرشتابن بطل العالم في الفورمولا واحد، وكذلك أليكس بالو بطل إندي كار وخوان بابلو مونتويا نجم إندي كار وغيرهم الكثير.

وبعد معارك مذهلة بين أقوى أبطال العالمين الحقيقي والافتراضي، نجح فريق "ريل تيم هيدروجين ريد لاين" بتحقيق الفوز، بينما أحرز فريق "بي ام دبليو ريد لاين" الفوز ضمن فئة "جي تي".

حيث قال جيرار نيفو المنتج التنفيذي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي ومستشار سباقات السيارات لدى "ألعاب موتورسبورت": "بالنيابة عن كامل سلسلة سباقات لومان الافتراضية، نريد تقديم شكرنا العميق لجميع الفرق المشاركة والسائقين الذين جعلوا من هذا الحدث ممكناً، إضافة إلى ملايين المتابعين حول العالم الذي ملؤوا قنوات التواصل الاجتماعية بتعليقاتهم ومشاركاتهم وحماسهم وشغفهم منقطع النظير. هذه الأرقام المذهلة ونوعية الفعاليات التي تم تنظيمها لهي دليل واضح على أن سلسلة سباقات لومان الافتراضية وسباق لومان 24 ساعة الافتراضي باتت تؤسس الآن قاعدة متينة في قمة عالم الرياضة الإلكترونية وسباقات المحاكاة. نحن الآن نستعدُ لموسم قادم أفضل وأقوى!".

وتم نقل مجريات المنافسات عبر مجموعة كبيرة من القنوات حول العالم من بينها يوروسبورت، موتو تريند، ليكيب وموتورسبورت.تي في.

أهم الإحصائيات:

أنفق جمهور سباقات لومان الافتراضية ما يعادل 360.000 ساعة في المتابعة

8 ملايين متابع عبر القنوات التلفزيونية والخدمات المدفوعة

4 ملايين مشاركة رقمية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

2 مليون متابعة رقمية عبر قنوات التواصل الاجتماعي

7 مليون متابعة للفيديوهات الخاصة بالحدث

200 سائق من 39 جنسية مختلفة

50 سيارة ضمن فئتين: 29 ال ام بي و21 جي تي

116 جهاز محاكاة في 28 بلداً مختلفاً

مخدِّمان اثنان (أساسي واحتياطي) لضمان سير عمل منصة آرفاكتور2 من دون أي خطأ على الإطلاق

33.000 اتصال ضمن نظام "الكامل" للتوقيت

407 لفة أكملتها السيارة الفائزة رقم 70 ريل تايم هيدروجين ريدلاين

تألف فريق العمل والتنظيم من 120 شخصاً من بينهم طواقم الإنتاج، الرياضة، التسويق، الإعلام، الدعم اللوجستي الرقمي والتلفزيوني