سلسلة لومان الافتراضية: فريق "ريد لاين" يحرز الفوز بكلتا الفئتَين في سبا

أحرز بونو هويز، أزتي كيركوف وفيليكس روزنكفيست الفوز ضمن فئة "إل إم بي" بينما كان الفوز في فئة "جي تي" من نصيب كيفن سيغي، رودي فان بروين وإنزو بونيتو.

في الجولة الافتتاحية، حقق فريق "ريد لاين" الفوز منطلقاً من المركز الخامس، لكن في جولة سبا الثانية ركز الفريق جهوده على التصفيات كذلك.

وهذا ما حصل بالفعل حين خطف جيفري ريتفيلد قطب الانطلاق الأول بفارق 0.069 ثانية أمام مارسيل سينسيلك سائق ريبيليون ويليامز.

وضمن فئة "جي تي"، وضع كيفن سيغي سيارته بي ام دبليو ام 8 في المركز الأول للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم متقدماً على جوشوا روجيرز بطل بورشه تاغ هيور سوبر كاب 2021 بفارق ثانية ونصف.

ومع انطلاقة السباق شق ريتفيلد طريقه بسهولة، بينما تقدم بونو هويز إلى المركز الثاني. وبعد لحظات قليلة، حصل احتكاك بين سيارتي ريستو كابيت من فريق "آر8جي" وآرني شونفليه لفريق دبليو آر تي رقم 31، لتنزلق كلتا السيارتان خارج الترتيب.

وبعد لفة، اصطدم كذلك ناكيب أزلان وميشيل داليساندرو بنفس الطريقة تقريباً.

انطلاقة فئة "جي تي" كانت حماسية كذلك، مع المنافسة الشديدة بين كيفن سيغي حامل قطب الانطلاق الأول وتشارلي كولينز الذي نجح بخطف الصدارة بتجاوز من الجهة الخارجية. بينما تقدمت سيارتا بورشه كذلك لتتجاوزا سيغي لاحقاً.

بعد ذلك، لعب الزحام دوراً في المنافسة حيث تسبب ببعض اللحظات الحابسة للأنفاس.

ارتطمت سيارة دينيس زيتاك بالحائط، بينما اصطدمت سيارة داليساندرو بجانب سيارة تيسلا آر8جي. وذلك ما أدى لمنح عقوبة على السيارة رقم 10. لاحقاً، حصلت حادثة كبيرة بين سيارتي بورشه رقم 56 وهيت بروتوتايب رقم 49.

وخلال هذه المرحلة تراجعت السيارة رقم 70 المتصدرة إلى المركز الثالث، قبل أن يتم تجاوزها من سيارة إيرهان يايوسفكي. وحين كان يحاول ريتفليد تجاوز سيارة متأخرة من مركزه الرابع صعد على الحفف الجانبية وانزلقت سيارته نحو حائط الإطارات، ليخرج من المنافسة.

وخلال الفترة الأولى للسباق، كان يايوسفكي يطارد المتصدر قبل أن ينتهي وقته المسموح خلف المقود. لكن وتيرته القوية سمحت للسيارة رقم 8 بالحصول على فارق جيد في الصدارة..

انتقل التركيز بعدها على معركة المركز الثاني بين ييفي فيي لصالح ريبيليون ويليامز وفيليكس روزنكفيست من فريق ريد لاين. وحاول الأخير التجاوز عدة مرات لينجح أخيراً بذلك..

بالنسبة لفئة "جي تي"، حصلت عدة حوادث في منتصف الترتيب مع مرور السباق بينما أحكمت سيارتا بورشه وبي ام دبليو صدارة الفئة حتى تلك الفترة مع تقدم سيارة فيراري 488 إلى المركز الخامس.

في هذه الأثناء اختطف أزتي كيركوف سائق فريق ريد لاين صدارة الفئة النموذجية، بينما كان الفريق يلعب استراتيجية ذكية ضمن فئة "جي تي"، وذلك عبر وقفات الصيانة، حيث استلم بونو هويز المقود على إطارات جديدة ليتصدر الفئة.

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وتكرر الوضع ضمن فئة "جي تي" بنفس الاستراتيجية الذكية، حيث خطف كيفن سيغي الصدارة ليتصدر الفريق "ريد لاين" فئتي سلسلة لومان الافتراضية في سبا.

فئة "إل إم بي":

#123 فريق ريد لاين – 172 لفة #4 فلويد بايكوليس +13.045 #1 ريبيليون جي بي اكس +13.473 #8 آر 8 جي +42.387 #22 جي بي اكس ريبيليون ويليامز +58.838

فئة "جي تي":

#71 فريق ريد لاين – 156 لفة #91 فريق بورشه +1.789 #92 فريق بورشه +46.135 #88 بروتون كومبيتيشن +1 لفة #55 بي ام دبليو +1 لفة